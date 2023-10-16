【信託有愛 徵影活動】攜手銘傳 期盼再創佳績

因應社會高齡化、少子化的趨勢，普羅大眾整體的養老意識提升，老老照護以然成為下個世代的重要課題，信託業者特別設計多種信託產品，提供民眾能照顧自己或身邊心愛的人。今年舉辦第二屆【信託有愛 徵影活動】廣邀青年學子透過影片拍攝了解「信託」並宣傳信託價值，主辦單位於九月中旬於各大校園舉辦校園巡迴說明，今(9/24)日特別安排至銘傳大學新媒體暨傳播管理學系說明徵影規則，同時邀請上海銀行、華南銀行、第一銀行與臺灣銀行業師共同參與。

銘傳大學傳播學院院長陳柏宇指出很高興能再次與工商時報合作，參與今年的徵影活動，同學們能及早認識信託的架構與功能，助理教授蕭智元也提到透過競賽增進拍攝相關硬實力，對於同學未來求職必然助益良多，銘傳大學於2022年第一屆【信託有愛 徵影活動】囊括多項獎項，院長陳柏宇期望同學們能再接再厲，突破極限再創佳績。參與的銀行業師們也非常肯定銘傳大學學子的攝影能力，並向同學們介紹此次的拍攝主題。

上海銀行業師蔡運宜首先透過「信託鐵三角」帶領同學認識信託，信託架構為委託人將財產交付給受託人(銀行信託業者)，並依照彼此簽訂的契約將這筆財產分配給受益人，當委託人等於受託人稱作「自益信託」，反之則為他益信託。華南銀行業師王昱翔則透過一部短影片點出失智症的狀況，影片中呈現一位老人在關心另一位孕婦的生活狀況，當公車即將到站時孕婦才點出這位老人就是自己的爸爸並提醒他上車，如同策略單中提到，失智症像一個可怕的夢魘，把我們從熟悉的故事中偷走，若能及早簽訂「安養信託」就能依照自己的意思照顧自己，也減輕子女負擔。

第一銀行業師廖倩涵提到其實信託就在我們日常生活中，像是大眾坐捷運時使用的「悠遊卡」就是信託的一種運用，民眾存入悠遊卡的錢會放到銀行的信託專戶中，當需要使用時再及時從中提取，透過信託方式能夠隨時按照自己意思使用這筆錢，也不需要擔心財產被挪用、詐領。臺灣銀行業師高雅琪延續介紹信託的幾大好處，像是委託專業公正第三方擔任財產受託人、資產保全且專款專用和能指定信託監察人，防止信託契約遭人隨意變更或終止，為信託財產把關等，並在最後介紹「臺銀問講 你問我講」Podcast節目，提供給同學們參考。

2023【信託有愛 徵影活動】邀請青年學子用創意呈現「信託的多元宇宙」，透過拍攝影片的過程中了解「信託」是一般家庭也值得認識的財務管理工具。徵影活動現正如火如荼進行，徵求三分鐘內創意短片，免報名費且設置豐厚獎項，歡迎各大專院校學子報名參加，報名於11月13日截止，詳情可洽活動官網。