「淡水女路3.0」重現首位女醫故事 鼓舞已婚婦女返回職場

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新北市社會局今（15）日在淡水區滬尾故事館，與新北市社區旅學關懷協會聯合舉辦「淡水女路3.0」成果發表會，邀請歷年培訓的導覽員參加，以「她的故事劇場」重現台灣第一位女醫生蔡阿信的生命故事，帶領大家一起看見女性力量與發展的軌跡，並鼓勵婦女二度就業，創造自我價值。

依據新北市今年8月性別統計資料顯示，未婚女性人口勞參率為68.7％，已婚女性則驟降為45.3％，主要是婚後因照顧家庭和孩子而離開職場，導致工作資歷停滯，在自信心及專業中斷下，重返職場難度偏高。

為提升女性重返職場，社會局從2021年起，與淡水區公所結合社區旅學關懷協會辦理中高齡女性重返職場，目前「淡水女路3.0」培訓19位女性導覽員，其中包含3位新住民女性，讓新住民看見淡水在地歷史，也展現新北市多元友善的城市。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，「淡水女路」除了為女性發聲，並看見女性多元角色，從重現馬偕博士夫人張聰明的故事，到重返第一位女醫生蔡阿信，培力二度就業婦女及新住民，透過在地專業導覽，以創造就業機會。

1899年出生於艋舺的蔡阿信，在當時背景以「女子無才便是德」侷限了女性的發展，但阿信有幸逃離裹小腳的命運，12歲就讀於淡水女學校，憑藉著聰明才智與努力到日本精進醫術，返台後成為台灣第一位女醫生。

社會局長李美珍表示，新北市超過400萬人口，一半以上是女性，11萬多位新住民也是全國最多，市府近年來結合在地團體培訓女性導覽員，陸續發展出平溪菁桐女路、貢寮海女及淡水女路等，促進女性社會參與。「淡水女路3.0」成果表展出到10月29日，歡迎各界前往觀賞體會。