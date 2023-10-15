東山龍眼節首辦評鑑 柳營牛奶節小乳牛吸睛

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台南市龍眼種植面積全台居冠，乳牛飼養數居6都第1，15日同時舉辦東山龍眼節與柳營牛奶節，前者首次舉辦桂圓評鑑，後者現場5隻小乳牛可愛吸睛，吸引遊客踴躍參與。

東山龍眼種植面積約為1382公頃，年產量約為7466公噸，種植面積居全台第1。今年龍眼節在東山運動公園舉行，首次舉辦「龍眼干」評鑑比賽農民的烘培技術。10位評審一一鑑定香氣、外觀、茶水風味與口感，由農2代張仕鵬拿下冠軍。

今年龍眼節的桂圓饗宴一樣受歡迎，席開120桌，每桌6道菜，一公開預訂報名就遭秒殺額滿。

果農表示，去年因氣候不佳，龍眼量少價揚，今年龍眼盛產，依照品質，價格有落差，每斤約160元到300元。

台南市長黃偉哲稱讚東山龍眼品質好，不怕貨比貨，龍眼無論作藥材或食材，皆美味且滋補。現場有偏鄉青山國小為畢業旅行籌資，販售蜂蜜，黃偉哲花4000元購買4組，幫助學童圓夢。

柳營牛奶節同日在柳營區德元埤荷蘭村展開， 黃偉哲提到台南市有2萬2000餘頭乳牛，牛隻數全台第2，更是6都第1，其中柳營八翁酪農區飼養近1萬1千頭占全市最多，不僅是柳營在地農人的生活命脈，還是台灣重要鮮乳產地，年總產值20億元，

今年牛奶節活動規模擴大，搭配風車節，另舉辦5公里路跑與13公里自行車遊，現場有鮮奶、牛奶饅頭免費試吃，還有數隻可愛小乳牛吸引遊客，另有市集、樂團演奏、歌唱比賽與陶土彩繪DIY活動，遊客享受美食又能運動健身。