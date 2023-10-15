重啟「星希望」 10身障家庭挑戰鐵馬環花東

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桃園市自閉症協進會成立25週年，15日首次擘劃舉辦全桃園市首屆「身心障礙者社區日間作業設施親子聯合運動大會」，將近50組身障家庭共襄盛舉，協會培力的10組身障者家庭更在開幕宣誓後，騎鐵馬前往花東5天4夜，目標向百位民眾或商家，推廣身心障礙者權利公約（CRPD），讓社會大眾提高對自閉症議題的認識，減少歧視。

「這是桃園的第一次，也是台灣的第一次！」副市長蘇俊賓表示，截至9月底止，桃園身心障礙者9萬1024人，占全市總人口數231萬1870人約4％，「第一屆桃園市身心障礙者社區日間作業設施親子運動大會」是為了身心障礙者小作所舉辦的運動會，身障者的照顧、陪同和協助學習成長，是一條非常漫長、辛苦的路，他見到參加的家長堅毅的神情、樂觀的笑容和不願其煩的協助，非常感動，也由衷地尊重，強調責任不能只落在家庭照護者身上，社會局、勞動局、教育局要結合公益團體，發揮更大的能量，讓孩子們能夠走出家庭，有基本的能力。

桃園市自閉症協進會理事長蕭雲祥說，年滿15歲的身障者，畢業後可能無法就學或就業，2013年起於桃園區開辦第一間「龍鳳日間小作所」，10年來陸續新增9間小作所、服務119名身障者，目前全桃園共有23間小作所於各區服務將近400個身障者家庭，15日特別舉辦運動大會，邀請將近50組身障家庭同歡，除鼓勵身障家庭走出戶外，還可透過運動會，多增加社交互動，同時也讓更多民眾認識小作所。

開幕儀式上，協會所培力10組身障者家庭，也擔任「微笑星光百士可車隊」自行車選手，受邀代表運動會種子運動員宣誓運動精神，並騎乘自行車繞桃園特教學校操場2圈，即前往花東挑戰5天4夜自行車行，將拜訪多縣市的自閉症單位，並向100位民眾、店家推廣CRPD，讓社會大眾提高對自閉症議題的認識，減少歧視，並提供就業支持和機會，以改善自閉症患者生活質量。

蕭雲祥說，自行車選手挑戰環花東是一個重要里程碑，不僅是一場運動競賽，更是一個家庭活動的情感交融，希望通過活動，為自閉症社群帶來正能量。