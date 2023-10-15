台南純白絕美餐酒館歡慶週年 消費滿千抽精品咖啡豆、4人份套餐

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近年來，台灣有不少餐酒館崛起，形成一股以酒佐餐的「食」尚風潮。台南人氣歐義餐酒館「雪山貓」10月歡慶開幕1週年，除了重新打造2樓的餐廳空間，同步推出「美國嚴選無骨牛小排」、「鑄鐵西班牙蒜味鮮蝦」等新菜色迎客；還祭出消費滿千即可參加扭蛋抽抽樂、周年慶抽獎等好康活動，有機會抽中市值5000元的阿里山莊園級咖啡豆以及4人份套餐等好禮。

位於台南近郊和順工業區的「雪山貓」，創立於2022 年10月，是台南安南區唯一獨棟雪白建築物，唯美的純白建物很吸睛，被網友喻為「工業區最美咖啡館」。兩層樓的空間占地160坪，可容納超過160人，空間寬敞，停車方便，鄰近台灣歷史博物館、台南市立圖書館新總圖等景點，遊客可一併納入旅遊清單。

餐廳以「城市中的綠洲」、「安南區的雪山」為品牌概念，希望能提供台南在地民眾與外地觀光客生活中享用美味早午餐、平假日放鬆療癒的場域，室內採光佳，結合南法感的裸色薰衣草以及自然花海等歐風造景元素，給顧客宛如置身山脈間的療癒用餐空間。歡慶開幕1週年，業者重新打造2樓歐式花海空間，提供顧客更優質的用餐環境。

「雪山貓」是「津香茶業」去年10月開設的新餐廳，「津香茶業」在台南經營逾20年的茶葉製作與供應，近幾年在比賽茶領域拿下頭等獎、特等獎等殊榮，在茶葉市場締造不俗口碑。品牌同時也整合當地農業資源，致力培育於阿里山莊園級的咖啡豆。「雪山貓」在阿里山石頭地有著全台海拔最高的咖啡莊園，咖啡生長於日夜溫差達15度的環境，有著強烈的甘甜風味。年僅採收約1公噸的帶殼豆，去殼後約 800 公斤，透過手工採摘、水洗／日曬處理以及PROBAT德國咖啡烘豆機的精密溫度控制，以淺中火烘培過程，打造柑橘堅果香、韻味明顯的世界級精品咖啡豆。店內的招牌「手沖阿里山咖啡」，順口且有迷人香氣，受到不少人喜愛。

此外，店內的餐點過去1年來銷量破萬份，其中以法式丁骨豬排早午餐、經典松露奶油雞肉燉飯、明太子奶油中卷義大利麵最熱銷。喜迎1週年，業者推出新菜色迎賓，從開胃小點、海陸排餐到義大利麵與燉飯，嚴選歐美進口與台灣食材，推出肉控必吃的「美國嚴選無骨牛小排」，外層香煎焦脆，內部軟嫩多汁；大人小孩都愛的「義式肉丸佐手工肉丸義大利麵」，每日新鮮現做肉丸，融合長時間燉煮番茄肉醬與滿滿的起司，是百吃不膩的道地口味。開胃名菜「鑄鐵西班牙蒜味鮮蝦」，嚴選肉質彈嫩白蝦與大量香蒜、辣椒大火爆香快炒，鮮味十足。甜品也結合當季水果，提供顧客視覺與味蕾的新體驗。

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