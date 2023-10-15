台南登革熱破1.5萬例 單日新增病例久違再現「1字頭」

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台南本土登革熱病例數15日破1.5萬例，累計達1萬5095例，好消息是今天新增161例，是睽違1個月後，總算再現「1字頭」；不過，由於周日多數診所休診，周日向來都是一整周單日新增病例數最少的一天，疫情能否持續往下降，或者只是周日效應，仍需觀望。

台南登革熱疫情從6月中旬一路延燒至今，8月23日首度單日新增破百例後，此後，病例數就一路往上飆升，單日最高紀錄為9月26日新增408例，本周以來疫情則已有下降趨勢，平均每天都是200多例，今天更一口氣降到1開頭，最近一次新增百餘例，則為9月17日。

今天新增161例分別為東區31例、北區28例、永康區23例、南區19例、安南區18例、中西區16例、安平區9例、歸仁區4例，仁德區及關廟區各3例，麻豆區2例，新化區、善化區、佳里區、七股區及左鎮區各1例。

由於下周即將迎來全運會，保障選手們及民眾健康是當前首要之務，台南市衛生局指出，雖然目前登革熱疫情逐漸緩和，但仍不可掉以輕心，市長黃偉哲也責成市府各局處嚴格執行轄管場域及競賽場館周遭環境孳生源巡查及孳清。

台南市登革熱防治中心啟動專案查核，共排定37場次巡查行程，截至目前已完成18個競賽場館巡查，共查獲55個積水容器，1個陽性容器，現場已立即投藥處理，並針對易積水處提出改善建議，並提醒權管單位加強巡檢孳清，同時採購防蚊液、防蚊掛片等防疫物資提供選手使用。

台南登革熱疫情病例數全運會