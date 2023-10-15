南投2023世界茶博會閉幕 90萬參觀人次創1.7億元好業績

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2023世界茶業博覽會15日下午在縣長許淑華封茶後正式閉幕，她當場宣布9天茶博會湧入超過90萬人次，遠超過去年80萬人次；另去年現場業績1.6億元，今年更已突破1.7億元，她要大家替自己鼓掌慶賀茶博會成功，也相約明年再見！

南投縣茶博會10月7日開幕，為期9天的茶博會今天閉幕，許淑華致詞時表示，感謝南投縣各茶區積極推廣有機農業，也感謝13鄉鎮市農會協助舉辦，讓茶博會成功舉辦，而今天由鹿谷鄉農會負責的千人茶會活動，每一次都是開幕當天下午茶活動，今年因碰到下雨天地下泥濘改到今天，但看到上千民眾仍熱情參與茶會活動令人感動，也希望明年大家可以再次聚！

農糧署副署長蘇茂祥表示，茶博會最重要的指標就是人數與銷售金額，很開心今年人次與銷售金額都突破以往，茶農都說他們很喜歡到這邊來交茶友，很多人來喝了一口茶就訂了一整年的茶，對茶農銷售有很大幫助，他看到茶博會的績效，明年會跟中央爭取更多經費挹注到茶博會，讓茶博會擴大辦理，幫助更多茶農行銷台灣好茶。

2023南投世界茶業博覽會15日的閉幕典禮，一改往年在中興會堂室內舉行的前例，改到中興草地露天舉行，雖然千人茶會開幕日因雨延期，但仍將350個茶席擠爆茶會現場，包括縣長許淑華，農業部農糧署副署長蘇茂祥、以及縣議員游顥、陳玉鈴、沈夙崢、林儒暘、張秀枝、簡千翔及縣農會、鹿谷鄉農會、縣府團隊首長共同簽名見證下，完成 「2023南投世界茶業博覽會」大紅封籤，許淑華也開心邀請大家「明年再來南投茶博喝好茶」！

今年茶博千人茶會吸引上千名來自各地的愛茶人士齊聚，台上「善男子樂團」演唱著5年級熟悉的民歌「小草」、「廟會」等歌，台下由茶藝師專注泡茶傳來陣陣茶香，這場視覺、聽覺、嗅覺合一的茶博會，就在民歌聲中畫下句點。