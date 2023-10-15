「樂夢男士TheDream 」喬遷擴大營運 引進西服訂製與紋繡中心

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結合美髮造型與手工訂製西服的「樂夢男士TheDream 」，近期喬遷擴大營運！在訂製西服方面，引進兩個年輕品牌共同打造嶄新的訂製版型，滿足時下男士訂製需求；同時也與樂妍美學攜手成立男士紋繡中心，透過專業諮詢與新的飄眉技法，改善男士許多眉型問題！

樂夢男士創辦人鄧褔昌表示，樂夢男士主張「成為更好的自己」的理念，致力打造一個嶄新、舒適、定義自我風格的男士消費環境，並期許男士透過外在形象的改變，提升內在自信，進而成為更好的自己！

現代人生活、工作壓力大，不僅造成心理負擔，更衍生許多頭皮問題！鄧褔昌說，樂夢男士深知亮麗秀髮來自健康頭皮，特別引進頭皮養護領導品牌「juliArt覺亞」全系列商品融入理髮服務流程中，透過理髮師專業頭皮知識與頭皮檢測儀器，讓男士清楚了解各自頭皮屬性，選用適合自己的居家養護產品，讓身心靈得到適度的放鬆與修護。

從正統男士理髮廳出生的鄧褔昌，有鑑於男士對形象提升與打造自我風格的需求日益漸加，光是有好的髮型是不夠的，也需要一套合適的訂製服裝。因此，鄧福昌結合美髮造型的專才，以及量身訂製的手工西服，為每位男士打造專屬的個人形象風格。

樂夢男士此次在訂製西服與襯衫方面，不僅增添了許多新的進口面料，更與兩個年輕品牌Renaissance Suit 與台北知名的BESPOKE 訂製襯衫品牌WAY-LEAD 威領襯衫合作，共同打造出嶄新的訂製版型，滿足時下男士訂製需求。

另外，樂夢男士也與樂妍美學在新店址二樓，攜手成立男士紋繡中心，透過專業諮詢與新的飄眉技法，改善男士許多眉型問題！

鄧褔昌說，男士飄眉採用最流行自然順暢的設計，讓線條與線條之間更加融合，針對不同的臉型、眉骨構造、毛量，客製化設計，打造獨一無二的眉型！

鄧褔昌強調，樂夢男士希望更多新秀加入，一同打造「更好的理髮廳」，讓樂夢男士出現在更多需要的地方，造福更多男士們，也為美化市容盡一份心力！