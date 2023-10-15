南投茶博會閉幕 估參觀人潮上看90萬人次

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邁入第13年的「南投世界茶業博覽會」，今年首度導入當代工藝美學新視界，提升南投茶博會的五感，讓民眾格外有感，頗受好評，紛紛拿起手機與裝置藝術打卡拍照，今（15）日活動已圓滿落幕，預估參觀人潮上看90萬人次！

南投縣長許淑華表示，今年南投縣政府與世界設計浪潮接軌，優化茶博會所在地中興新村周邊的場域，從生活中品味的茶藝出發，從沖茶過程提煉元素，擴大到宜居的土地紋理，透過當代設計及藝術手法，翻轉南投茶博會的整體氛圍，就地取材、結合在地藝術家、打造屬於南投、全國性指標和國際水準的大型展會。

擔任策展的DFUN設計風尚誌總編輯馬修表示，南投茶博會已經是一個重要、且辨識度高的城市品牌，這次茶博會的設計發想，將南投的好山好水透過『轉譯、堆疊、透視、迴旋、永續』的五大手法，回應南投縣長許淑華提出在地化與永續的政策，這次用設計彰顯南投樸實的城市性格，以當地材料就地取材，實踐永續。

今年的四大入口裝置中，主入口意象宛以竹藝朝天張放，象徵南投的熱情民眾在向世界熱情招手，歡迎到南投來作客，喝杯熱茶，感受茶文化帶來的豐美。

向全台灣展現歡迎之『禮敬山水』，以竹藝形塑茶壺跟茶杯的姿態，加上植栽象徵水路，背後以層疊高低的起伏象徵南投美好地景，向南投的自然山水致敬。

『茶香迴韻』設計概念是提煉沏茶之時，水流在杯中旋轉的樣態，透過竹藝內外層次的設計手法，象徵迴旋，內部則置放空心磚與竹子設計而成的休憩區，讓民眾自由入座，與裝置藝術作品產生親密互動；裝置作品『綻放』典雅內斂，以波浪摺疊的竹藝象徵花瓣，如南投的茶產業持續綻放豐收。

今年茶博會也將中文字「茶」作趣味解構，以成人三倍高的尺寸作成裝置作品『茶字這樣看』，透過竹藝加上人潮來去，讓「茶」字與生活相互呼應。

今年茶博會的一號入口，以穿透性的設計手法去呈現「茶」字，展現文化的深厚肌理；二號入口意象以竹為主，如桃花源隧道般，穿越之後茶博會的多元體驗就在眼前展開；還有以刀叉意象作出巨大的反差，點出美食區的入口，都是今年展場獨特亮點。

南投縣政府今年特別邀請南投藝術家洪易贊助，將他的作品放進茶博會，增添在地繽紛色彩。

今年有許多民眾在各個主題大型裝置前自拍打卡留念，周邊館所有店家最有感，表示歷年茶博會沒從這麼「搞工」和強調美感，希望茶博會結束後，這些大型裝置可以找機會再展示。