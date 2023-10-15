東北季風一周三變！把握2日好天氣 周末北台灣再降溫

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【中時新聞網 陳又瑞】由於東北季風影響，明（16）日迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨，午後其他山區有零星短暫陣雨。氣象署表示，未來一周天氣受東北季風影響，白天舒適至溫暖，早晚稍涼，周三、周四（18日、19日）天氣穩定、氣溫回升，不過周六（21日）後北台灣高溫再度下降。

氣象署指出，明天東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後其他山區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地早晚低溫21到24度，稍有涼意，白天桃園以北及宜花高溫26、27度，其他28至30度，中南部日夜溫差較大。此外，東北風增強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼易有8至9級強陣風。

氣象署說明，周二（17日）東北季風影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後其他山區有零星短暫陣雨；周三、周四東北季風稍減弱，環境轉吹偏東風，水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨，午後其他山區有零星短暫陣雨。

周五（20日）另一東北季風增強，周六、下周日（21日、22日）東北季風影響，水氣稍增，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。