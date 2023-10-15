混淆光刻機概念炒股 陸企挨罰千萬

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【中時新聞網 盧伯華】一家製造雷射直寫光刻設備的陸企為蹭晶片光刻機的熱度，在發布公司訊息時藉光刻機名義聲稱發展奈米壓印光刻技術，具備在積體電路與晶片製造領域替代傳統光刻的應用潛力，導致公司股價暴漲20%。由於信息披露引發股價狂飆，也被大陸證監會與深圳交易所關注，最後被以違法披露誤導性訊息處以250萬元人民幣(約合台幣1065萬元)。

據《芯智訊》報導，今年9月14日，蘇大維格公司在互動平台發布訊息稱，「公司光刻機以實現向國內龍頭晶片企業的銷售，並已實現向日本、韓國、以色列等國家出口」、「公司已關注到奈米壓印光刻在積體電路和晶片製造領域具備替代傳統光刻的應用潛力，並在積極佈局」。

該消息披露後，隨即引爆股價大漲，當日午間股市開盤後，蘇大維格股價即獲大幅拉升，最終以20%漲停收盤，報價33.12元人民幣/股（約合台幣141元），成交額暴增至15.55億元人民幣（合台幣66.26億元）。

報導說，蘇大維格信息披露引發股價狂飆，引來深交所和證監會的關注。10月8日證監會覆函稱，蘇大維格光刻設備目前不涉及積體電路領域相關產品的生產，該公司光刻設備主要為自用於各類微奈光學產品和衍射光學器件的製造，雷射直寫光刻設備在最小線寬、線寬均勻度、網格精度、穩定性等關鍵技術參數與同行業龍頭公司相比存在較大差距。

報導表示，因蘇大維格涉嫌資訊披露違法違規，中國證監會決定對蘇大維格立案調查。10月12日收盤後，深交所對蘇大維格發出關注函表示，蘇大維格在互動易平台對投資者提問的回復涉嫌存在不真實、不準確、不完整情形及誤導性陳述。上述行為涉嫌違反有關規定，市場影響惡劣。中國證監會隨後在其官網通報蘇大維格資訊披露違法違規案查辦進展，擬對蘇大維格及相關責任人員處以共計250萬元人民幣罰款。

證監會通報稱，經調查，蘇大維格生產的光刻機實際為「雷射直寫光刻設備」，與大眾通常認為的生產晶片的光刻機並非同一概念。在明知資本市場普遍關注晶片用光刻機情況下，蘇大維格在互動易平台回答中，將其生產的鐳射直寫光刻設備直接簡稱為「光刻機」，未準確完整披露公司所銷售光刻設備的種類和具體應用領域，且在回復中將「光刻機」和「晶片光刻機」並用，讓普通投資者難以準確區分，構成誤導性陳述。因此立案查明事實，嚴肅懲處。

文章來源：蹭「光刻機」熱點，蘇大維格及相關責任人被證監會罰款250萬元！