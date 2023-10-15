中友時尚藝廊「一念萬象-許世芳個展」 開展

中友時尚藝廊經過三個月的策劃，即日起推出「一念萬象-許世芳個展」！

許世芳現場提供價值5萬元的作品「黃昏」義賣，所得將全數捐給「財團法人台中市私立康善社會福利慈善事業基金會」。

專長橫跨繪畫創作、文化產業設計、數位典藏、插畫、攝影等多面向領域的許世芳，從早期的「紙上系列」創作開始累積能量，近年來的壓克力顏料、油彩等多媒材運用，自我書寫性的建立和心境提升，試圖透過「物」與「我」、「內在」與「外在」、「精神」與「物質」的思辨過程，進而達到一個完整的藝術觀。

「一念萬象-許世芳個展」即日起展出至12／4，展出許世芳近六年的作品共31件，尺寸從大到小型創作皆有，許世芳秉持勇於實驗的求知精神和重視解構的自我懷疑論證、以及對未知可能性的探索，透過形式、技巧、媒材的嘗試與轉換，促使更多創新思維的產生。

許世芳持續以書寫筆畫的躍動和造形的空間組合創作，加上自身的生活經驗積累內化、用不同的抽象形式呈現萬物之間的關係，勾勒出個人的種種心境意象，呈現他對哲學及人生觀感的思考。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，這是中友百貨持續13年來，第102次時尚藝廊的展覽活動，代表中友百貨在藝術文化方面的推廣不斷地前進，為藝術家及民眾搭起一座更簡便的藝術橋樑。但「簡便」其實不太簡單，它需要投入很多的資源及努力，同時要感謝許多藝術前輩和朋友們的大力支持，也要感謝許世芳這次提供的31件精彩的作品。

簡聰政特別提到：「我很喜歡這次的主題：一念萬象（一念生 萬象生），有種自在悠遊、無拘無束的感覺，也提醒每個人的「那一念」都有它的重要性。許老師吸取西方的創作及觀念，能融合東方的書寫、筆法和留白，用他多年的功力巧妙地達到一種平衡。其藝術性和當代的詮釋，是我個人非常敬佩的地方。」