勞保年金這樣領每月多1萬？其實不划算

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【旺得富理財網 王順泉】勞保老年給付分為一次領與按月領，超過9成退休勞工都選擇按月領年金。據勞保條例規定，年滿60歲，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者，就能申請老年年金；法定請領年齡逐步提高，2022年起為63歲，2024年調高到64歲，2026年調高到65歲。

若勞工提前離職退休，也可以提早請領老年年金，每提早1年，年金給付減給4%，最多提前5年，減給20%；反之，勞工也可以選擇延後領，比法定請領年齡延後1年可多領4%，最多延後5年，增給20%。換句話說，提前領與延後領，金額差距最大可達40%。那麼，究竟是延後領還是提前領划算呢？

以正常退休年齡請領，每月2.5萬元為例，提早5年，月領金額減為2萬元(2.5*0.8=2)；若延後5年，月領金額則增至3萬元(2.5*1.2=3)。

如果60歲提前5年領，每個月只能領到2萬元，但5年下來先領了120萬(2萬*12月*5年=120萬)。

而65歲退休開始正常領，每月比60歲退休多領5千元、等於每年多領6萬元；但因為比提早領落後了120萬，追平需要20年時間(120/6=20)。

換句話說，65歲開始領，要到85歲，領取年金的總金額才會追過60歲提早領。

若延後5年請領，等於70歲開始領，每月增給20%，月領金額3萬元，比提早5年領，足足多了1萬元。但是，提早領已先領了10年總計240萬元。每月多領1萬元，需20年才能追平240萬的差距。

如果延到70歲才開始領，要到90歲，領取年金的總金額才會開始高於60歲提早領。

勞工選擇正常領、提早領或延後領，可依據自身工作、健康與財務狀況來考量，如果有信心活超過85歲，提早領或許就不是最划算的選擇。