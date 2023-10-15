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IMF示警 以巴衝突恐加劇全球經濟不確定性

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國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）14日警告，以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」爆發衝突，恐為全球經濟增添不確定性。

喬治艾娃14日在IMF與世界銀行年會上演說時表示，以巴衝突可能成為全球經濟「另一個不確定性的源頭」。該年會9～15日在摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）舉辦。

喬治艾娃與多位IMF官員皆認為，目前要評估以巴衝突對於全球經濟的衝擊「為時尚早」。她表示，無辜平民遭攻擊是一場「悲劇」，希望和平能盡快到來。

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