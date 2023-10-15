桃園護國宮 太子忠孝文化季10／14起跑

桃園年度廟會慶典盛事2023【太子忠孝文化季】為祈求風調雨順、國泰民安，於10/14-10/18進行五夜暗訪，昨日下午三點正式登場。桃園護國宮「五夜暗訪、安魂路祭」是北台灣三太子信仰重要民俗活動，因今年邁入夜巡十週年，活動更加盛大，首度舉辦起駕演唱會，眾星雲集，藝人柯大堡親自帶來專屬於中壇元帥的創作歌曲相贈。起駕前宮廟埕已湧入大量民眾，來自全台各地的信徒、友宮，甚至來自海外，都共襄盛舉參加這場盛會，現場熱鬧滾滾。

桃園護國宮太子廟主神祀奉「中壇元帥三太子」，是北台灣最大的三太子廟。太子忠孝文化季的繞境夜巡今年十周年，特地改變了起駕模式，由太子爺坐鎮於大殿，每個陣頭都向太子爺巡禮後，才由眾人護轎起駕展開「五夜暗訪、安魂路祭」。今年參拜信眾人潮盛況空前，聚集海內外信眾。護國宮第一個海外分靈單位-新加坡玉旨天地殿的主持洪萬瀝先生與新加坡韭菜芭城隍廟副總幹事陳志偉特地組團來台參加之外，也擔任起夜巡扛轎及護國宮海外總顧問的工作。目前新加坡已有眾多太子爺公信眾，台灣護國宮已發展到新加坡等海外地區。

護國宮有幾大絕無僅有的幾大特點，是參訪夜巡活動必朝聖的亮點。第一要首推「獨腳太子」坐釘椅主轎夜巡及主轎前的開路仙女（又稱為女將）在路祭前特別手持太子的法器進行巡禮，形成護國宮僅有的特殊畫面。第二則是今年護國宮出動隊伍高達46個陣頭和轎子，包括有小武轎 (女力轎班)、主帥轎、巡案轎、甚至還有可愛的娃娃軍團。最後，全台僅有的「真人版五營將軍陣」，由獨腳太子坐釘椅領導在活動前領令旗、劍、印後共同參與繞境夜巡，帥勁有型且莊嚴肅穆，相當的吸睛、也最為人所津津樂道。

桃園護國宮副總幹事陳昱豪表示：「參與太子忠孝文化季夜境繞巡活動，可貼身觀察宗教、體驗廟會文化之美，但更別忘了愛護我們所身處的地球環境保護。」昨日廟會活動參與人潮超出預期，沿途信眾給予相當的熱情，不論是擺放供桌、火把迎接或是燃放鞭炮等，都令大家很感動。但他也特別呼籲請大家務必顧及當地居民的感受，將噪音及鞭炮量降低。護國宮已全力因應環保訴求，將今年接駕單位的鞭炮減量至僅有過去1/6的量、以及派出清潔志工於隊伍後端協助清潔善後工作，便是希望盡量做到不擾民。也希望信眾們能共同配合，讓慈悲殊勝的活動不僅受到信眾的愛戴，更能讓桃園在地居民肯定，以達到圓滿為地區祈求風調雨順、國泰民安之願。