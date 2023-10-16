CAR-T細胞治療法11月起納健保 採暫時性支付

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健保署今天表示， 11月起CAR-T細胞治療法將納入健保給付，採暫時性支付，適用範圍包含急性白血病與復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌，初步估計全台共約110人受惠。

健保8月通過給付罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥物「諾健生（Zolgensma）」，是健保首次將罕病基因治療藥品納入給付。高醫今天公布首例醫療情形，證明「越早治療效果越好」。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良接受媒體採訪表示，除了SMA藥物外，CAR-T細胞治療法也將自11月起納入健保給付範圍，適應症包含急性淋巴性白血病（ALL）、復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）。

健保署醫審及藥材組長黃育文告訴中央社記者，CAR-T治療要價約新台幣819萬元，因其標榜終生有效，將採用暫時性支付方式，於持續追蹤患者療效，蒐集治療後真實世界資料，若後續發現治療無效或病患有復發情況，將再重新評估是否繼續納於健保給付範圍。

對於適用病患，黃育文說，CAR-T可用於治療急性白血病、難治型或治療失敗的瀰漫性大B細胞淋巴癌，不過因疾病好發年齡等因素，將訂定詳細給付條件，預計近期公告；初步估計全台灣各年齡層適用病患共約110人。

健保署日前指出，衛福部食品藥物管理署核准CAR-T許可證有2種治療適應症，第1種是「急性淋巴性白血病（ALL）18歲以下兒童、25歲以下年輕成年病人」；第2種則是「經兩線或兩線以上全身治療後之復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）」。