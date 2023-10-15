中華民國肥胖研究學會劉燦宏理事長：減肥之前要精準檢測肥胖成因

中華民國肥胖研究學會今（15日）舉行肥胖年會暨學術研討會。劉燦宏理事長在年會中指出，肥胖疾病已是全球大家要面對的共同疾病，而台灣的肥胖盛行率也從2016年的47.9%提升到2020年50.3%。因此無論是醫學界、學術界、公衞界都投入了巨大的資源在研究如何解決肥胖的問題。而目前醫界所提出的除了藥物的治療方式外，近幾年也發展出外科手術、運動模式、飲食模式等範疇。

在這次研討會中，也特別邀請了日本神戶大學客座教授矢田俊彥博士，針對「稀有糖阿洛酮糖調節血糖和食慾以改善糖尿病和肥胖」的角色發表言論。矢田教授在研討會中表示，肥胖及糖尿病的控制主要和進食有密切的關係，但進食的動機，除了是要提供熱量的來源外，也是成為舒壓的另外一種管道，而現在的肥胖患者，藉進食解壓的需求已大於熱量的需求！因此如何找到可以不增加額外熱量負擔，又可滿足解壓作用的成份是未來的重要課題！

台灣肥胖症專科醫師劉伯恩也表示，減肥的模式從三十幾年的「一顆藥吃遍天下」，到了二十幾年前的「雞尾酒療法」，就是強調要依法肥胖成因不同而需要「量身定做」的藥物、飲食、及運動的多元減重方式，至今已廣為全球依循的原則。

最近所推廣的減肥手術仍然要依據其病患的肥胖成因加以評估及篩檢。因此事先的肥胖原因之探討，是決定減肥成效的重要關鍵，也是未來的肥胖治療驅勢！