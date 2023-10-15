世客博66天展期吸1100萬參觀人次 賴清德肯定重大里程碑

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桃園市政府舉辦世界客家博覽會，66天展期吸引1100萬人次參觀，活動在15日舉辦閉幕晚會，副總統賴清德等人參與，他說，世界客家博覽會對於台灣客家文化是重大里程碑，也是全球第一次這麼大規模的客家展覽，台灣因為尊重多元文化，也更自由民主，這些特色也在展覽中充分展現無遺，活動也在璀璨的數位煙火閃耀中畫下圓滿句點。

賴清德說，世客博閉幕之後展覽並非因此結束，未來有沉浸展覽，代表辛苦會過去，美麗會留下來。這次的世客博，對於台灣客家文化是重大里程碑，也是全球第一次這麼大規模的客家展覽，台灣是多族群社會，在台灣民主自由體制上，大家快樂生活，台灣因為尊重多元文化，也更自由民主，這些特色也在展覽中充分展現無遺。

他也說，非常欽佩客家文化，包括硬頸、保鄉衛土、晴耕雨讀等，最近讀的客家諺語，「寧賣祖宗田，不忘祖宗言，寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」，意思就是客家不忘本，重視語言、文化等，也因此經由大家努力，客家2字代表不僅是族群，代表的是文化更代表客家驕傲的精神，也是因為一代又一代傳承結果。

桃園市長張善政則說，世客博閉幕之後，要做最完整的數位記錄，用最新進的數位科技，未來世界館將作為沉浸式展覽館，利用數位科技把台灣館、世界館所有各縣市展覽，用數位方式在世界館2樓呈現，將來不管什麼時候來看，都可以看到這2個多月來最精采的展覽，也是對辛苦的同仁最好的回報。

行政院副院長鄭文燦則說，舉辦世客博展現台灣多元文化包容與豐富，同時連結在地與全球，也賦予客家文化創新面貌，結合文化與科技，66天吸引1100萬人次，要給客委會及桃園市府深深感謝。努力是值得的，讓客家主流化，成為一張拿的出去的文化名片，這次世客博文化的共同資產，超越政黨，前後任桃園市長同樣珍惜今天的成果，也要肯定桃園市府團隊，在事前很緊張，過程很興奮，現在捨不得，最後留下最美好的回憶。