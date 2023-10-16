王毅與伊朗及土耳其外長通話 稱正與各方溝通

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針對以巴衝突，中國外長王毅15日分別和伊朗外長阿布杜拉希安及土耳其外長費丹通話。伊朗方面表示，希望通過政治方式解決問題。王毅則稱中方正和有關各方溝通協調，阻止戰火擴大。

新華社報導，王毅是應約和伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）通電話。

阿布杜拉希安表示，應盡快採取行動阻止對加薩平民的襲擊，緩解加薩人道局勢。伊方希望透過政治方式解決問題，願就此和中方加強溝通。

王毅表示，當務之急是推動局勢降溫，防止加薩地帶出現嚴重人道災難，斷送中東和平進程。

報導中，王毅以不點名以色列的方式指，「行使自衛權應當遵守國際法和國際人道法，包括保障平民和被扣押人員安全。以暴制暴只能造成更大傷害，帶來更嚴重危機」。

王毅表示，中方支持伊斯蘭國家在巴勒斯坦問題上加強團結協調，發出一致聲音。國際社會應當行動起來，反對任何一方傷害平民的行為。聯合國特別是安理會要切實負起責任，發揮應有作用。

王毅重申，巴以當前局勢根本原因是巴勒斯坦人民的建國權長期遭到擱置，生存權長期不能落實，回歸權長期遭到漠視。「中國將繼續站在和平公道一邊」，支持巴勒斯坦人民維護自身民族權利的正義事業。

在王毅與土國外長費丹（Hakan Fidan）通話時，費丹表示，當前巴以衝突不斷升級。當務之急是立即停火止戰，同時尋求巴勒斯坦問題的長期和持久解決方案。任何離開「兩國方案」的解決方法都不可行。土方也不接受以色列對加薩平民實行懲罰措施。

王毅則表示，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，如果這一問題得不到公正、合理解決，中東也不可能實現持久和平。解決巴勒斯坦問題的唯一出路就是確保安理會決議得到有效執行，「兩國方案」真正落實。

他說，中方正和有關各方溝通協調，阻止戰火擴大、避免人道災難，將繼續透過聯合國和雙邊管道向加薩地帶提供緊急人道主義援助。中方將支持一切有利於推進落實「兩國方案」的努力。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日攻擊以色列，引發以色列激烈反擊。對於以巴衝突局勢不斷升級，王毅14日已經分別與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）通話。