全運會暖場「市民之夜」今晚吸6萬人 黃偉哲獻唱《小幸運》

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台南連嗨兩晚！全運會暖場活動「市民之夜」第2場15日晚間由最夯男團AcQUA源少年、U：NUS、白安、黃偉晉、啦啦隊女神林襄、李芷霖、張雅涵、天團告五人輪番演出，市長黃偉哲登台獻聲《小幸運》外，也介紹到場的輕艇劉妍廷、空手道簡慧萱、武術曾子菁、競速滑輪溜冰楊合貞4位台南金牌選手，邀請大家來台南為選手加油。

全運會賽事將於10月21日登場，黃偉哲提到，這兩天舉辦市民之夜就是為了讓民眾更關注全運會賽事，替台南的選手加油，因此，他也在今天的晚會安排介紹到場4位台南金牌選手的橋段，隨後抽出iphone 15得主，替為期2天的演唱會，畫下美好句點，主辦單位預估，今晚到場參與民眾約有6萬人次，市民之夜成功席捲來自各地應援者的心。

黃偉哲提到，「台上一分鐘，台下十年功」，當運動員十分不容易，選擇《小幸運》當作表演歌曲，主要是比賽有太多不可控因素，因此，運動員都非常需要好運氣，而今天開放的體育體驗區有各式各樣運動項目，不僅讓民眾體驗也能進一步認識不同的運動，進而更加關注全運會。

下午4點開放的運動體驗區，一開放隨即大排長龍，不少民眾等待完成2項運動體驗，即可索取限量摸彩券，爭取iphone 15大獎的機會。演唱會正式開演前，由復興國小、復興國中、長榮中學組成台南有氧體操隊，揭開演唱會序幕，緊接著由敏惠護專熱舞社、忠孝國中街舞社、港明國中熱舞社接力演出，熱情有勁。

「全運會是培育無數亞運、奧運選手的搖籃，期許台南市的選手全力爭取優異表現，把獎牌留在家鄉。」黃偉哲指出，全運會是國內競技等級最高的亞奧運綜合型運動賽會，除提高第1名獎金到35萬元，把辦理運動會的主軸回歸到主角運動員身上，台南市更以辦喜事的心情，喜迎來自22縣市約1萬餘名選手，並邀請全國民眾來台南，一邊為選手加油打氣，也順道大啖美食、悠遊台南巷弄迷人風情。

主辦單位新聞及國際關係處提醒，市民之夜抽獎活動將於台南好Young臉書粉絲專頁公佈結果，得獎民眾請於10月31日前聯繫粉絲專頁，以利獎品領取事宜。2023年全國運動會將於10月21日下午4點30分在大台南會展中心舉行，26日閉幕。精彩賽事請搜尋全國運動會官方資訊。