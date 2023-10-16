透過話語贏得主權 錘鍊聲音這個強大的武器

父母應該都記得聽到孩子說出第一句話時的喜悅。本來從孩子的嘴裡只能聽到「媽媽」、「爸爸」，到後來居然能夠講出「好」、「不要」、「等一下」、「好吃」等表達自己感情和想法的話語，令人感到驚奇。孩子的舌頭短，還不能完整地發音，但父母每天依舊不放棄地繼續教他們新的話語和單字。

但是當孩子不知不覺能夠組成完美句子的那個瞬間，父母明白了，孩子的話語已不再是一種喜悅，而成為了小麻煩。每講一句話，孩子都會問：「為什麼？」、「為什麼不可以？」並指出父母的矛盾。如果以遙遠的未來時態對孩子做出「下次再讓你做」的約定，孩子就會聰明地反駁：「下次就是明天。」就這樣，孩子在長大的過程中，自然而然學會了用話語說服他人，讓他人站在自己這邊的方法。明明沒有人教過，孩子卻知道如何操縱對方，聰明地顧好自己的權益。

經過會直接表現出自己需要的幼兒時期，孩子逐漸社會化，學會了新的技術，那就是「看臉色」。孩子練就了在說出自己的想法之前，先過濾一次或者適當包裝的技巧。心裡並不覺得抱歉，但嘴上會說抱歉，也懂得有時候需要承擔損失。即使不滿意結果，也會考慮到對方的立場並接受，還學習了為多數讓步的方法。這些都是理解和體會社會上所有人都是共同體的一個過程。

但是在這樣的社會化過程當中，沒有人告訴我們要掌握「主權」。度過學生時期，踏入社會後，你有學習過平等地關照自己和他人的方法嗎？雖然在任何地方都可以學習到尊重他人、接受多數主張的方法，但是學習傾聽自己的聲音、相信自己的意見是正確的，並在當下堅持信念的方法並不簡單。

為什麼會這樣呢？這或許是從集體主義視角出發所產生的弊端，集體主義認為多種聲音共存就難以達成一致。擁有學校或職場決定權的人，難免會偏愛默默跟隨領導的安靜、溫順的追隨者。我也有在人生中遇過一些前輩和上司，告訴我關於如何在不合理的情況之下，主張自己權益的具體解決辦法，但這種前輩和上司屈指可數，反而「本來就是這個樣子，組織都是這樣，妳就忍一下吧！」建議我低聲下氣的人更多。

如果把無法顧好自己權益的人，稱讚為善良的人或者成熟懂事的人，又是怎麼樣呢？那樣子稱讚別人的人，難道就是願意把自己的權益讓步給他人的人嗎？我記得那些人總是會最先顧好自己的權益。雖然他們嘴上說著為別人付出很美好，但他們自己的人生當中卻缺少了那種美德。

越是不擅長顧好自己的權益或為自己發聲的人，越無法正面突破糾紛，反而會想刻意推遲或逃避，因為沒辦法解決糾紛，而選擇先離開現場。如果有人對這種人說：「說說看你真正想要的東西吧！」他們就會搪塞道：「我好像沒什麼好說的。」在面試的時候被問到：「有什麼想知道的嗎？」他們會回答：「沒有。」其實不是真的無話可說，而是因為擔心說出真心話，對方就會對自己產生不好的想法。

遺憾的是，在掌權者的眼中，像這樣無法為自己發聲的人是非常好的獵物，因為即使提出不利的條件，他們也無法將自己的意見說出口，只會輕易地接受。即使遭遇不當的事情也什麼話都說不出口的員工，有多少雇主願意盡力為他們提供好的福利呢？

不僅每年年薪都沒有調漲，還多了新的業務，但這種員工不會有什麼不滿……不對，更準確地說，他們的內心其實不滿到了極點，但因為完全不知道該怎麼開口才閉口不談，也很害怕讓不知道怎麼解決的問題浮上檯面。

就算給的薪水很少又增加了業務量，員工也沒有什麼特別表示，因此從雇主的立場來看，很容易就會開始濫用員工。雇主絕對不希望他進化成「會說話的人」，因為世上不會有權力者對於權力變弱感到開心。

為維護我的發言權而出聲，就如同展現我擁有的力量。這也可以確認我並沒有變弱，而且擁有結實的肌肉。

太難了嗎？不用這麼害怕。讓我們想像一下，一個在做決定時，不是透過對話，而是透過專長或才藝來定奪優劣的社會吧？如果在為重要的事情下結論時，只有很會跳舞、很會唱歌或很會畫畫的人的意見才會被採納，那麼像我一樣，沒有什麼特別專長的人，在社會上就彷彿是一粒灰塵。幸好在現實中，我們不需要開發那種專長，透過話語就可以充分向他人傳達意見，所以我們需要錘鍊聲音這個強大的武器。

假設一個穿著帥氣西裝的高䠷青年走進了面試場，他卻用比老鼠還小的聲音向面試官做自我介紹，你會覺得他怎麼樣呢？假如有另一位求職者，雖然他的身材矮小，外表也不怎麼顯眼，但準確掌握了對話的中心，講出自己的見解，你覺得面試官會感受到誰的魅力？

我常常遇到有人說：「我本來就不太會說話。為了自己去說服他人的那種情況，對我來說太不自在了。」教導過他們之後，我得到了這樣的結論──他們不是不會說話，而是還沒有學會如何顧好自己的權益。長期處在不需要主張自己的聲音或無法主張的環境當中，對話的能力自然會退化。

長期待在同一間公司工作，每天過著類似的生活，或者沒有待過需要表達自己想法的各種環境，更是如此。擁有二十年經歷的履歷到處都是，但很少人可以把自己推銷得很有魅力，也很少人擁有說服別人的能力。如果因為公司重組等巨大變化而離開公司，回到冰冷的現實，他們就會凍結在原地。沒有同事提供安慰說：「一切都會好轉的。」他們的聲音只會越來越薄弱。儘管鼓起了勇氣，也可能會因為平常根本沒在使用這個能力，所以用起來格外尷尬，說者和聽者都很難投入到話語當中。

不過就算至今沒有人關心各位所擁有的話語力量，也沒有人告訴各位用話語守護自己的方法，那也沒關係，從現在開始一個一個慢慢練習就好了。重要的是，我們需要意識到每個人都擁有自己的聲音，根據如何利用聲音，我們可能會前進或後退。

請不要把你們的話語放在比別人的嘴巴更低的位置。傾聽自己的心聲，就像你會傾聽別人的話語一樣，請為自己的聲音注入力量。只有這樣，你們的話語和故事才能傳進對方的耳裡。