李光耀吃過最美好的一頓飯

李光耀與台灣交往甚密，曾多次訪台，並二十四次入住台北圓山大飯店，是下榻圓山最多的外國元首。台灣中央社曾訪問過接待李光耀訪台的圓山飯店老員工，透露他習慣早上八點吃早餐，最愛永和的無糖豆漿，每次到訪，員工定一早為他準備永和豆漿，此外，他亦吃燒餅及油條。

李光耀曾在《李光耀觀天下》一書中也提及，早年他愛抽菸和喝啤酒，但後來因為抽菸會在選舉期間影響聲帶，於是索性戒掉。他曾因愛喝啤酒而長出一圈「啤酒肚」，於是以打高爾夫球健身，後來改為跑步、游泳，每天三餐後都會使用跑步機，晚餐前還會去游泳。媒體亦提到，除了運動，李光耀也以喝溫開水來養生。事緣有次他赴北京與當時的黨總書記趙紫陽會談時，為了潤喉，熱茶一杯接一杯的喝，結果會談間不得不上洗手間。他後來才得知茶會利尿，於是就索性改喝溫開水。這種只喝溫開水的習慣，讓我想起另一位一代軍政強人蔣介石。

戒吃辣、戒吃紅肉，這都是他晚年才養成的生活習慣，早年則不然。他回憶說，年輕時，他喜歡到海邊游泳，而海邊有一個沙嗲小販，烤的沙嗲很好吃，每次他游完泳，都會光顧。不過，到了他後來當上總理後，他已經沒有吃沙嗲，隨著年紀漸長，他已經不能吃太多辛辣的東西，吃了沙嗲更會肚子疼。

李光耀在《回憶錄》中亦提到，留學英國劍橋期間，因為戰後物資匱乏，就算連戰勝國英國都不例外，食物一律只能配給。最初他並不懂得下廚，東西煮得很難吃，甚至把肉塊煎到大縮水。後來，他愛把每個星期所配給到的肉，以咖哩煮來吃，還算可口，而與他一起在劍橋唸書的女朋友，即後來的太太柯玉芝，則愛以雞肉和辣椒粉來炒奶油麵條，當作炒粿條來吃，這亦是他覺得可口的菜式。

李光耀在《回憶錄》中也提到，他有一位做過輪船船務長，飄洋過海，見過世面，並曾經拿到英國藉，後來經商，生活作風洋化得像個英國紳士的祖父。雖然後來因上世紀二、三○年代全球經濟大蕭條，因而家道中落，但卻依然講究吃喝，識飲識食。他說童年時與祖父一起用餐，是一種莫大的享受。祖母一身廚藝，例如擅長炸牛排，再伴以剛磨碎的荳蔻，伴著炸成金黃色但卻不油膩的薯條一起吃。當時他祖父給他的印象是，一個成功的人，也同時會是一個懂得享受人生的人。

但似乎祖父饞嘴的基因，並沒有遺傳到李光耀身上，又或者，嚴苛的政治環境，沉重的政治重擔和壓力，把這些基因都壓抑下去。

雖然李光耀不太講究吃，卻也有讓他念念不忘的美好味道。

在《李光耀：新加坡賴以生存的硬道理》一書中，收錄了一群《海峽時報》記者與他所作的訪談，當中有一篇他提到：「我記得我們吃過的最美好的一頓飯……」

話說，一九六三年，他在倫敦與馬來亞政府商談新加坡與馬來亞合併的事宜。起初談判並不順利，他說：「……我們中斷談判，決定去泰晤士河邊馬婁的一家叫『釣客清話』的地方。食物可口，環境優美，人也覺得放鬆了。」

這頓飯對這次談判有沒有幫助，訪談中並沒有提到，但最後談判終能達成協議，新馬正式合併，只可惜，兩年後新馬卻鬧翻，新加坡被逐，無奈只能選擇及被迫獨立，這已是後話。

但李光耀卻對這頓飯念念不忘，甚至在四十六年後，他到訪英國，也特地到那裡去慶祝其八十六歲生日。他深情的說：「過了四十多年，河堰還在，他們保留了周圍的建築物，一切充滿英國風情。那裡可能是歷史保護區，因此不能隨意改建。它是老英國的一部分，儘管裡面已經裝潢得很現代了，但周圍環境依然如舊。我不是懷舊，只是它讓我重溫我的年輕時光。」

但他也感傷的說：「我的味蕾不同了，所以嚐的味道也不一樣，我相信那兒食物的水準同以往一樣，並沒有走下坡。但我的味蕾變遲鈍了！」

食物的味道，永遠是與你那一刻的心景和感情是分不開的。

最美好的一餐，只有在回憶中才會發現，而且是滲雜了各式各樣與食物無關的感情。思念在記憶中沉澱。腦海裡的回憶，永遠是最美好的東西。