身體的傷 痧會知道 專家： 5種人刮不出痧

之前曾有人問我，前來刮痧的人，痧圖都會很嚴重嗎？有沒有人是沒有痧的呢？當然有！「痧」是組織受傷後的產物，所以我們才會強調「身體的傷，痧會知道」，當沒有痧時，通常有兩個可能性：

1 身體很健康，刮痧過程完全不會痛，表皮只會短暫紅紅的，且肌肉正常有彈性。

2 身體有傷，但卻沒有痧，內外非常不一致，很難調理，且最可怕的是，通常對方會沒有感覺。

第一種人因為身體很健康，也沒有傷，自然刮不出痧。第二種人就不同了，這種人因為沒有感覺，正是我們在第一章所說的石頭人。由於身體無感，也講不出好壞，往往只能說出覺得不舒服、怪怪的、好像有點累等。實際上對我們來說，這是正常人變成石頭人，走入身體沉重、麻木無感的典型反應。

這類石頭人因為刮不出痧，通常也容易感到忿忿不平，時常覺得別人對不起自己，甚至認為世界上沒有人懂他。這樣的人自己也很辛苦，但最源頭的主因，還是因為身體的循環出了問題（皮膚角質化），由於身體太悶了，連帶心情也會很悶。這類型的痧圖，我們稱作「氣脹」，即軟組織纖維化、角質化的現象。

觀察肌膚彈性和阻力感，辨別無法出痧的原因

那麼，該如何分辨無法刮出痧的原因，到底是因為「太健康」還是「太嚴重」呢？很簡單，就是以「刮痧時的皮膚彈性」為主要判斷。在科學刮痧的系統中，除了用肉眼看痧圖外，透過刮痧盤所傳遞回來的軟組織阻力，也是我們主要判斷的依據。健康的人，其皮膚會充滿彈性，刮起來很順暢，沒有什麼阻力感；雖然刮起來會紅，但是不會出痧。與此相對，無論是氣脹的石頭人、多汗型缺血、少汗型缺血或有皮膚問題的人，他們的表皮都會缺乏彈性且粗糙，刮起來也會充滿阻力感。

因此，我們會將刮不出痧的人，細分為五大類，

● 身體健康

● 纖維化、角質化、肌肉僵硬（石頭人）

● 多汗型缺血（急躁、過勞、易累、虛耗）

● 少汗型缺血（無力、疲憊、昏悶、壓抑）

● 患有皮膚疾病

身體很誠實，如果沒有傷，是不會刮出痧的；痧是一種「物理性」的東西，不會無中生有，痧出必有因。所以，刮不出痧時千萬不要為了出痧而硬刮，反而會造成更大的傷害，且通常隔天也會有很嚴重的皮肉痛並持續好幾天，若要刮痧，請務必先以不受傷為原則。