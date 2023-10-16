10／16本周國內外財經焦點》台積電法說、「一帶一路」論壇、特斯拉財報

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本周國內大事非19日的台積電法說會莫屬。

市場聚焦台積電是否調降今年美元營收、資本支出有無修正、第四季及明年的展望、以巴戰爭的影響、AI的成長潛力等，期待能從法說會上一窺明年半導體產業的展望，近來外資分析師直指台積電財務體質弱化，勢將成為法人關注的新焦點。

而最火燙的議題則是甫傳出台積電龍科三期建廠計畫生變的消息，屆時台積電勢必要給出答案，甚至說明是否會牽動到其全球營運布局。

台股本周法說會還包括藥華藥、美時、宏碁集團、力銘、鴻海、士電、毅嘉、瑞昱等。

而經濟部將在20日公布9月外銷訂單。8月外銷訂單金額降至460.4億美元，年減15.7％、為連續12個月負成長，主要受到全球通膨、升息壓力、終端市場需求不振及供應鏈持續去化庫存影響。即便樂觀期待第四季好轉，但今年全年外銷訂單將呈現第2年負成長。

經濟部預估，9月外銷訂單金額將達500億至520億美元、年減14.7％至17.9％，第三季為1,438億至1,458億美元，年減14.1％至15.3％。

暌違四年半的「一帶一路」國際合作高峰論壇17至18日將在北京登場，主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」，大陸官方預告，目前已有130多個國家、30多個國際組織代表確認參會。

今年是「一帶一路」倡議提出滿十周年，中國自年初起即大力宣傳將盛大舉辦第三屆峰會，外界關注處於自身經濟壓力下會端出什麼菜。

目前可以確定的是俄羅斯總統普丁將出席，並與中國國家主席習近平會面，討論推動本國貨幣結算事宜、能源發展方向等。泰國新任總理賽塔將在16日到19日造訪中國，參加「一帶一路」國際合作高峰論壇。香港特首李家超率代表團與會。塔利班官員也會出席。日前傳出義大利有意退出「一帶一路」倡議，但仍未最後定案。

同時大陸官方將在18日公布第三季GDP、9月份規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額、失業率等宏觀數據。

由於8月份部分經濟數據優於預期、9月製造業採購經理人指數（PMI）再度重返擴張區間等因素，多家機構已先後上調大陸第三季與2023年全年GDP年增率預測。不過房市低迷、房企債務危機仍是影響接下來復甦步伐的關鍵。

美股進入財報季，本周有多家重磅企業登場，包括特斯拉、艾司摩爾、網飛、摩根士丹利、科林研發、美國銀行、高盛、AT&T、黑石集團、洛克希德·馬丁、寶僑等。

美聯準會主席鮑爾與日本央行行長植田和男本周也都將對外公開發言，除了有關利率外，外界或想了解他們如何評估近來的國際局勢。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。