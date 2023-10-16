台積法說敲鑼 外資備戰

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全球晶圓代工龍頭台積電法說會開始倒數，法說觀點關乎第四季電子終端需求指引，牽動各方看待2024年半導體、科技業基本面論調。外資摩拳擦掌，鎖定庫存循環、資本支出等八大面向，國際資金屏息以待，備戰台積電法說會，決定下一步動向。

外資券商對19日登場的台積電第三季法說會，關注度為近年最高，從摩根大通、高盛證券等9月底提出第三季營運預測，可窺探一二。隨後海通國際、麥格理、美銀、中信投顧、瑞銀、摩根士丹利、花旗環球證券積極發聲，向客戶提出法說前觀察。

各大外資觀察重點有：一、對半導體庫存循環看法。二、AI半導體需求如何，相關產品可否成為明顯成長動能來源？三、邏輯半導體復甦跡象浮現？四、2奈米製程量產時程。五、台積電明年資本支出展望。六、海外設廠與布局進展。七、3與5奈米等先進製程與先進封裝展望。八、明年營運前景。

此外，台積電新年度資本支出引發熱議。高盛將2024年資本支出預期由280億美元降至250億美元，為市場最保守。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻說，因部分EUV機台推遲，研判台積電將把40億美元的資本支出從今年挪到明年，並可能在本次法說會或明年1月宣布資本支出計畫。若如此，今、明年資本支出都將是280億美元，並無明年陷入衰退問題。

里昂證券則分析台積電先進製程產能擴張腳步未歇，2024年資本支出起碼有300億美元。里昂主要是觀察到先進製程下半年產能利用率強勁回溫，連上半年最弱的6與7奈米製程，產能利用率都從45％反彈到60％左右。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀說，明年首季受制於3奈米製程產能利用率偏低，及毛利率遭稀釋，使單季獲利可能年減，然全年得益GPU、AI特殊應用晶片（ASIC）成長翻倍、智慧機補貨，及3奈米製程下半年全速量產，英特爾CPU委外代工可望提供營運上檔空間，看好台積電2024年獲利勁揚2成。

（相關新聞見A3)