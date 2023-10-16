美、台金融業獲利暴增的潛在風險

美國華爾街三家龍頭銀行在上周五（10月13日）率先發布今年第三季的財務報表，獲利績效極為驚人，規模最大的摩根大通（JP Morgan）單季獲利131.5億美元，年增率高達35％，富國銀行（Wells Fargo）獲利57.7億美元，年增率更高達61％，正在進行全球業務重整的花旗（Citigroup）在扣除龐大的重整費用後沒有衰退，仍然繳出35.5億美元的獲利，按年增長2％。

早於摩根大通等銀行，台灣14家金控公司在10月12日全數公告9月獲利，稅後純益加總為新台幣279.93億元，與去年9月相較，年增率接近100％，累計前九個月的稅後純益達到3,394億元，年增率也有5.3％。富邦、中信、兆豐等幾家金控前三季的累計盈餘已經超越去年全年，如果第四季沒有意外的風險，全體金控全年獲利有機會挑戰4,000億元，再創歷史次高、甚至新高紀錄。

但是，14家金控公司的股價並沒有反映「獲利倍增」的利多，也沒有展現全年獲利將要突破4,000億元的氣勢，金融股指數距離7月的高點還差5.1％，距離去年4月的高點還少15.5％。美國的金融股也有類似現象，經營績效最佳的摩根大通股價相對強勁，但是距離7月的高點還少7.5％，而花旗集團與富國銀行的股價距離去年高點更跌超過20％，富國從4月的低檔回升約1成，算是在半山腰上，花旗集團的股價則在全年的低檔徘徊。

金融機構的財務報表因為具有長短期收益與風險的差異，會計準則原本比製造業或零售業等更為複雜，理論上在利率上升的週期，金融業獲利上升的趨勢值得期待，但是隨著每次利率循環週期特殊的背景因素，難以具體掌控的風險也隨之上揚，而此次因為美元利率急升伴隨著全球地緣政治極端風險，更給金融業的穩健經營帶來前所未見的挑戰。

特別讓眾人坐立難安的風險警示訊號來自摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon），他在發布年增35％獲利的當天不只沒有開香檳慶祝，反而再次發出令人錯愕的警訊聲稱「現在可能是全球幾十年來最危險的時刻」，華爾街的銀行站在全球金融市場最高的山巔，對美國經濟前景與全球風險看得一清二楚，戴蒙擔任摩根大通執行長已近20年，是經歷多次重大循環的老先覺，他的警訊不會是誤判，不會是危言聳聽，風險承受度較低的小型經濟體如台灣，絕對不可輕忽。

戴蒙多次提及美國聯準會（Fed）的指標利率聯邦資金利率，有可能從目前的水準再拉高至7％，而這是「沒人做好準備」的重大風險，他在多個公開場合持續示警，而可能觸發利率繼續上揚的事件，除了烏克蘭戰爭引起的糧食供應危機、石油價格持續上揚、美國聯邦政府預算赤字將持續多年上升到GDP的5％以上、最近又多了中東加薩走廊的戰爭。

這都是已擺在檯面，是各國政治領袖難以忽視的全球性災難，戴蒙沒有提及的是，金融機構固然因利率上揚而繳出耀眼的獲利，資產負債表另一面的潛藏風險卻也同步暴增。上周五摩根大通的財報附註欄內有一個令人吃驚的數字，放在「持有到期」項下的債券部位，因為利率急升而出現巨大的未實現損失，這個數字在6月底是340億美元，到了9月底已經擴大到將近400億美元，單季增加17.6％。

關於龐大債券部位的未實現損失，台灣的壽險公司去年經歷過一次生死考驗，仰賴金管會等主管機關同意壽險公司改變會計準則而勉強過關，如今美元利率再次挑戰高點，已經改變會計準則的金控公司相應部位當然不會影響獲利或是淨值，但是被隱藏起來的衝擊卻同樣巨大。

摩根大通的季報相對透明，同日公布的花旗與富國銀行要等到稍晚才會向美國證監會申報10-Q報表時才揭露持有到期債券部位的未實現損失，但兩家銀行的數字都很可觀，富國銀行在6月底是380億美元、而花旗集團則有240億美元，本周將要公布財報的美國銀行的債券部位則遠比摩根要高，美國銀行在6月底的持有到期債券未實現損失已經超過1,000億美元。

Fed如今已經走到升息的紅線，一邊是仍然面臨失控危機的通貨膨脹，另一邊是所有金融機構與企業面臨高息的資產負債表風險，這的確是數十年來未見的風險，更是金融業繳出亮眼獲利成績卻不敢慶祝的難言之隱，我們相信戴蒙的警示已經響亮到拜登、習近平等全球領袖都必須正視的最高分貝，至於如何緩和地緣政治的風險，端賴他們展現政治智慧而定了。