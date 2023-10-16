海運3大咖ETS附加費 出爐

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歐盟排放交易體系（ETS）明年元旦上路。海運大咖馬士基、達飛、赫伯羅特宣布，明年起開徵ETS附加費，粗估每20呎櫃附加費7至105歐元，其中遠東到西北歐估收費12～20歐元，馬士基每40呎乾櫃收費70歐元、冷藏櫃收費105歐元，另遠東到地中海每20呎櫃收費7～30歐元，長榮等國內航商尚未確定。

馬士基等公布的參考價主要針對明年載運貨物，首階段收費僅計算40％的排放量，但至2025年增至70％，2026年再上升到100％並納入氮氧化物和甲烷計算。

海運龍頭地中海航運依歐盟每噸二氧化碳90歐元和第三階段100％的碳配額義務計算，遠東到西北歐的乾櫃、冷藏櫃成本各為每20呎收費69、208歐元。

海運進入高成本時代，航商在各航線配置船舶數量、航行路線、綠色船舶、單位成本都不同，目前試算ETS附加費差異也大，不只墊高營運成本，進一步拉大成本差距，大型航商擁有較多競爭優勢，恐掀起新一輪運價戰乃至淘汰賽。

大型航商在疫情期間賺到超額利潤紛紛打造環保新船，馬士基提供ECO Delivery綠色運輸選項，採綠色生物燃料可扣抵船舶碳排放，客戶不用付ETS附加費，但ECO Delivery的運價也會提升，今年馬士基的綠色客戶已增至包括亞馬遜等約300家。赫伯羅特則針對使用Ship Green的客戶，提供25％、50％甚或100％的折扣。

ETS涵蓋所有進出歐盟或在歐盟水域營運船舶，採階段性進行，在歐盟以外開始或結束的貨載服務將只收取50％的費用，歐盟水域營運船舶按階段100％收費。

業界表示，歐盟監管機制及計算每個貨櫃分攤ETS成本的方法，將成為航運業明年面臨的新挑戰和新競爭，航商預計在實施前一個月通知客戶實際附加費用。由於明年的船舶排放量需在2025年9月核算和支付，在ETS上路初期，此前航商可能無法確切掌握應繳費用，無疑是一個營運風險。市場甚至傳出，赫伯羅特傾向每季調整ETS附加費。