線纜用電大戶 積極轉型綠色工廠

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歐盟10月起展開碳足跡盤查，為2026年課徵碳稅作準備，台灣也計畫2025正式開徵碳費。線纜業雖未列入首波課稅清單，但華新、大亞、華榮等線纜廠因屬用電大戶，率先在廠區屋頂建置太陽光電廠因應。

大亞主管表示，大亞將台南關廟廠打造為綠色工廠，屋頂建置容量2.8MW太陽光電系統，還有1MW儲能系統，目前在全台有68座屋頂型及地面型太陽能光電廠，總建置容量212MW，學甲光儲合一案場建置容量30MW，中台灣漁電共生建置容量185MW，預估2026年太陽能光電廠累積建置容量將倍增至500MW，未來每年電費收入至少15億元。

華新橫跨不銹鋼及電力線纜等生產領域，積極應對碳稅及稅費。除楊梅電力線纜智能工廠屋頂自建太陽能電廠外，打算向離岸風電第三區塊開發運營商購買綠電。華新自2015年起持續優化「安環資訊平台—溫室氣體盤查與計算產品碳盤查」，收集統計各廠區溫室氣體排放量，並由環安衛管理委員會每季檢視管理情形，展開ISO14064溫室氣體盤查、ISO14067碳足跡盤查，2022年已完成兩岸各廠區溫室氣體盤查及產品碳足跡盤查。

華新並與供應商組成減碳聯盟，期望2025年60％供應商可完成範疇一、二碳排揭露的目標，其中40％可通過驗證，至於轉投資的歐洲不銹鋼廠，2030年前將依ISO 14064標準，完成義大利Aosta廠區及其他CAS子公司碳排查，目標2050年達成淨零碳排。