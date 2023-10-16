工具機業大帶小 打造減碳供應鏈

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協易機械、友嘉集團、台中精機、永進、東台、台灣瀧澤、程泰集團等台灣工具機業者，競相開發節電新機型應戰；上銀在設計及生產過程，減少碳排放量。台灣工具機暨零組件公會更攜手工總，合作建置國內首條工具機減碳供應鏈。

國內工具機業者為搶攻歐洲、日本及大陸電動車市場，必須配合客戶減碳要求，開發標榜可提供自動化或智能化解決方案的新機型，其生產製程也要減少碳排量。

協易機在疫情前開發標榜省電四分之一至二分之一的伺服沖床，去年起陸續切入德國及日本電動車設備供應體系，也成為Bosch及Miele、瑞典伊萊克斯、日本及美國高階家電品牌一階或二階零件廠的設備供應商。即使產業不景氣，協易機目前在手訂單仍維持至少20億元。

永進精機總經理陳伯佳致力推動數位轉型及綠色轉型，綠色轉型從智慧節能、環境認證、資源再利用、綠色供應商及永續產品設計等面向著手。

工具機公會指出，去年工具機公會發表「工具機產業因應減碳永續經營參考手冊」，希望建立工具機產業的綠色競爭力，今年也辦理多場次的碳盤查課程。

工具機公會與工總合作建置國內第一條工具機減碳供應鏈，永進機械、台中精機、協易機械等業者以大帶小產業鏈減碳。未來公會將推工具機「產品類別規則」，透過標準化制定程序，完成產品類別規則文件，助產業訂出碳足跡係數，加速廠商碳盤查。