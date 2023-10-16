歐盟碳關稅大練兵 經部本周啟動

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CBAM徵碳稅對台影響及台碳費措施

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）10月試行，據經濟部調查，約有3,500家輸歐製造商及貿易商受影響。因應廠商須在明年1月底前提交首份報告書，經濟部20日起舉辦北中南大型說明會及CBAM產品碳含量工作坊，逾千家企業熱烈響應，將優先從南部出口歐盟最多螺絲、螺帽等扣件業者開始，協助建構填報碳含量能力。

CBAM試行後，鋼鐵、扣件等金屬製品、鋁製品產業首當其衝，產值占總體出口值約1％。CBAM申報課稅主體是歐盟進口商，負責繳交碳含量申報資料，由國內製造商繳交碳含量數據資料給進口商，明年1月底須提出第一次（今年10～12月數據）碳盤查資料，之後每季重新申報，過渡期是今年10月起至2025年底止，若未填報或不實恐面臨開罰。

產發署長連錦漳表示，本次動員工研院、貿協、金工中心等十家法人機構召開數百場大型說明會及工作坊，每場採小班制容納20～30家廠商，將協助中小型供應鏈製造商或貿易商看懂歐盟申報規定，學會填寫資料，藉助企業以大帶小，展開因應CBAM大作戰。CBAM申報規章明訂歐盟進口商應申報項目、出口國生產商應提供進口商資料項目、產品碳含量計算方式等，經濟部親自協助企業如何填報正確碳含量數據。

連錦漳表示，工作坊針對輸歐製造商及貿易商客製化服務，協助建構資料搜集及填報能力，大型說明會20日後同步啟動，透過公協會號召各產業企業出席。工作坊經費主要挹注在中小型企業，不論企業要學習填報碳含量能力或需政府進廠作碳盤查，都會派出輔導團進駐。

CBAM原鎖定鋼鐵、鋁、水泥、肥料、電力等高排碳產品須申報納管，新協議加入氫氣（有些國家用煤炭生產）、若干化學前驅物、鋼鐵下游產品（例螺絲、螺栓等），將逐步擴大納管項目，未來聚合物相關產業如橡膠及其製品等，陸續都會受影響。