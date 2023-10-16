聚焦3重點 關切營業祕密保護

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歐盟6月提出CBAM過渡期申報規章草案內容，經濟部收集企業意見在歐盟CBAM意見徵詢平台發聲，其中採用國際相互認證、營業祕密保護、試行期間免罰等，是我方關切的三大重點。

總統蔡英文稍早表示，經濟部已調查受影響企業，向歐盟提交建議報告，主要係發現申報規章仍有部分執行細節不清楚，如未同步規範歐盟進口商保密義務。

官員表示，目前課稅主體申報碳含量為進口商，但歐盟要求生產製造商碳含量資料也要提供，業者認為這含有製程的細節，有營業祕密洩露之虞，不只我國，韓國等他國都有反映此問題。另，也向歐盟反應對中間產品碳含量比例限制，若產品來自尚無碳盤查制度的國外廠商，生產廠商恐面臨無法提供實際產品碳含量困境。

讓業者不能接受的是，試行期間不需取得CBAM憑證繳稅，但要求未申報或申報不實要開罰，每噸約10～50歐元不等。我方認為試行期間開罰不合理且處分過重，加上每人碳排並不同，一體適用不盡合理。

此外，歐盟希望透過其境內認證機構執行碳含量認證，業者認為量能不足、曠日廢時。工業局長連錦漳說，歐盟境內認證機構沒有幾家，國際認證組織的成員全球有200～300個國家會員均在內，台灣的全國認證基金會也是成員之一，過去曾提過300項產品認證，經過多邊相互認證過，若可爭取授權，CBAM碳含量就不必再經歐盟機構認證。