以巴戰事連鎖風暴蠢動 專家揭最糟情況

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黃金期貨上周走勢

西德州原油期貨上周走勢

經濟學家與市場策略師預期，以巴衝突加劇恐對於全球市場帶來連鎖反應。他們密切觀察是否有更多國家捲入這場衝突，因為這可能進一步推高油價並使得資金湧向避險資產。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）資深研究員卡希爾（Ben Cahill）表示：「這場衝突似乎正朝著大規模入侵加薩地區與重大傷亡的方向前進。每次有此等規模的衝突，市場必定有所反應。」

■過去一周，油金大漲

過去一周以來，以巴衝突引發的擔憂令美股承受極大壓力，標普500指數與那斯達克指數上周五（13日）分別收低0.5％與1.23％。避險資產需求則升高，金價同日上漲逾3％，美元觸及一週高點，國際油價飆近6％。

紐約期金上周收高逾5％，為近7個月來表現最佳一周。美國西德州與布蘭特期油上周分別累漲5.9％與7.5％，後者創2月以來最佳單周表現，理由是投資人擔心以巴衝突升溫可能衝擊中東地區附近國家石油供應。金融服務公司Action Economics首席經濟學家英格蘭德（Michael Englund）表示：「若衝突擴大的話，油價將進一步走高。」

Economic Outlook集團首席全球經濟學家鮑莫爾（Bernard Baumohl）則認為，以巴衝突升級恐推升通膨，連帶導致全球各地利率進一步升高。

■但美國利率可能下降

但鮑莫爾表示，在最糟情況下，其他國家的通膨與利率可能攀升，但美國可能是例外。理由是外國投資人在全球衝突期間將資金投入到美國市場，因為他們認為這是最安全的避風港。鮑莫爾指出：「美國利率可能下降，美元則可能升值。」

以巴衝突擴大令中東地緣政治緊張，除了原油之外，其他燃料也難逃衝擊。舉例來說，基於中東戰事升溫擔憂，美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）便暫時關閉連結以色列與埃及的天然氣管線。

■最怕衝突牽連周邊國家

卡希爾表示：「對於石油市場更大的風險，在於這場衝突可能牽連周邊鄰近國家。」

另根據以色列工人銀行（Bank Hapoalim）估算，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的戰爭成本至少達68億美元。以色列徵召30萬名後備軍人，這群人離開日常經濟生產活動並投入戰事。該國經濟損失規模取決於這些人離開工作崗位的時間長短。