台塑化：油價短線85～95美元震盪

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以巴衝突緊繃升高，引發市場擔憂油價蠢動竄升。台塑化分析，以、巴兩國都未產油，對油品供給不會造成直接影響。明年適逢美國總統大選，穩定油價及通膨是各方共同訴求，以當前美國排除伊朗參與的宣告看來，衝突應會盡力控制在加薩走廊。尤其美國持續放寬對委內瑞拉管控，也與沙國協商，解決油市緊繃的因應籌碼提高，預期油價短線內會在每桶85～95美元價位震盪。

台塑化認為，除非戰火擴大至伊朗或其他中東產油國，那油價確實有可能飆破每桶100美元關卡，否則第四季進入用油淡季，油價表現多較第三季趨緩，但因油市空方對以巴衝突惡化也不敢輕忽，且有產油國減產協議，有利油價下檔支撐。

據國際能源總署數據，伊朗是石油輸出國組織第五大產油國，截至2020年也是全球第三大天然氣生產國。隨著與美國關係改善，目前日產油量達250萬桶。

台塑化指出，中東情勢的不穩定，或多或少會對能源價格產生影響，若雙方能有所節制，透過卡達積極協調，油價能維持穩定，對後續通膨壓力就不會加重。反之若衝突擴大，荷姆茲海峽遭封鎖，占全球總量20％原油無法出口，對國際油市將造成巨大影響，打擊美國2％通膨目標，成為拜登競選連任阻礙。

台塑化透露，因美國汽油需求旺季結束，目前汽油每桶煉油價差已大幅滑落至4美元；柴油煉油價差約28美元；航空燃油約24美元，導致整體平均煉油價差每桶已趨緩至9美元。公用事業（發電）也因反應煤價攀揚，營運收益能量恐會縮減。

不過，近期乙烯價格穩定，儘管大陸連假後下游補貨需求不如預期，但印尼、泰國供給吃緊，進口需求可望上升，加上11月美國遠洋貨數量偏少，且輕油價格隨著油價下滑，輕裂廠成本下降，輕裂廠毛利好轉，石化事業虧損壓力可望改善。