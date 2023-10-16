AI伺服器廠 揮軍美OCP峰會

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台伺服器廠Q4營運多空展望

AIGC（生成式人工智慧）帶動雲端運算產業加速擴展HPC／Edge／AI應用與架構之部署，台伺服器廠包括緯穎、廣達旗下雲達及技嘉、華碩、華擎旗下永擎科技、神達，與英業達、緯創、和碩、微星等，均將參與2023 OCP全球峰會，並針對旗下如AI伺服器、HPC／Edge伺服器，或高效液冷散熱解決方案，端出相關解決方案與產品，積極搶攻2024年市占率。

2023 OCP Global Summit（開放運算計畫全球峰會）秋季大會，將於美西時間17日於加州矽谷正式展開，聚集全球相關人士討論產業面臨如光通訊架構、AI軟硬體協同設計和量子運算等新興技術；而今年適逢AI應用蓬勃發展，預期將聚焦如浸沒式散熱、水冷散熱、高功率電源供應器、新型伺服器機架等產品，台系供應鏈也將端出拿手新品，大秀實力，搶食AI大餅。

作為OCP主要成員及解決方案供應商的緯穎，此回聚焦於關注多元及永續性發展，針對AI應用於訓練解決方案部分，緯穎除了端出配置多達8個NVIDIA OAM（加速器模組）或Intel的Habana OAM處理器之AI伺服器，在先進冷卻解決方案方面，緯穎Open Rack v3（Wiwynn ORv3）液冷式，與採用DC-SCM先進冷卻的新一代解決方案，也將於展會中展出。

另針對推理型AI伺服器領域，緯穎亦推出支援NVIDIA L40S GPU、配置Intel第五代Xeon處理器的ES200G2 OpenEdge伺服器，及承襲OCP Yosemite系列的可擴充雲端服務4U伺服器等。

與緯穎同為OCP白金級會員的雲達，此次將端出旗下AI伺服器新品及基於OCP DC-MHS的下一世代伺服器外，並將於展會中分享其將邊緣、雲端及AI運算落地於智慧製造、智慧醫療及自駕車等領域的解決方案和實例。

華碩今年透過結合旗下轉投資台智雲（TWSC），及其以自有AI超算雲平台所提供之生成式AI算力服務AI Foundry Service，帶來能為客戶量身訂製高效及高安全性的企業級生成式AI（GAI）解決方案外，也將在本次OCP峰會上，端出因應HPC／AI訓練及LLM（大型語言建模）推理應用的AI-GPU伺服器，與因應邊緣運算及5G DC解決方案的輕巧型1U機身Edge AI伺服器。