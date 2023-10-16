黃仁勳本周改道來台 有影

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輝達創辦人黃仁勳傳本周將再度訪台，據了解，此行參加鴻海科技日及拜訪關鍵供應商，外界盛傳，本次黃仁勳來台是為明年底將問世的B100新產品造勢與固樁，然包括輝達在內的多家業者對外皆不發表評論。由於黃仁勳今年五月旋風訪台，帶動相關族群股價大漲，本次雖然沒有公開行程，但仍是市場關注焦點！

黃仁勳原定16日前往以色列，但礙於以巴戰事升溫，緊急取消以色列行程，據傳參訪台灣計畫目前未受影響，特別是將為鴻海科技日站台；除了因鴻海取得輝達AI晶片GH200晶片模組及L40／L40S推理卡訂單外，是否與鴻海近期積極轉型車用也有合作關聯，市場充滿期待。

回顧今年五月黃仁勳訪台，帶起黃式旋風，現身廣達集團旗下雲達、美超微等供應鏈參展攤位，並且上演「皮衣加身」戲碼，帶領台股相關供應鏈市值猛烈成長，牛股變飆股，為市場帶來重新訂價之效果。

第四季作夢行情即將啟動，黃仁勳再度訪台，除顯示他與台灣供應鏈的特殊情誼外；供應鏈也磨刀霍霍，除了衝刺H100、A100出貨量，更希望能為明年度B100新品敲定明年訂單。

法人指出，現階段主流的L40S多數為4顆或8顆GPU，單價落於7,000～9,000美元，至於明年接替H100的B100，價格比H100再貴5成，此外，B100熱設計功耗將超過1,000W，必將採用水冷散熱，較3D VC提升6成。外界推測，黃仁勳將開始推銷B100、「買越多省越多」。

法人分析，輝達下一世代採用Blackwell架構B100晶片模組推出，將有利於眾多台廠利潤推升。其中，緯創將為輝達B100的模組供應商，而B100晶片將採用台積電3或4奈米製程，同時運用CoWoS先進封裝，然詳細規格資料仍待輝達正式揭露。

也因B100設計功耗大增，除了散熱需求提升外，也更倚賴高功率電源供應器支援，市場也傳出，黃仁勳將與台達電進行互動，為下一代伺服器專用高功率電源供應器需求固樁。台達電於AI電源及電動車事業營運規模持續擴大，AI、Auto同為輝達未來布局之核心方向，雙方是否有更進一步之合作，具備指標性意義。