IMF示警全球經濟不確定性升高

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國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）14日警告，以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」爆發衝突，恐為全球經濟增添不確定性。

喬治艾娃14日在IMF與世界銀行年會上演說時表示，以巴衝突可能成為全球經濟「另一個不確定性的源頭」。該年會9～15日在摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）舉辦。

喬治艾娃與多位IMF官員皆認為，目前要評估以巴衝突對於全球經濟的衝擊「為時尚早」。她表示，無辜平民遭攻擊是一場「悲劇」，希望和平能盡快到來。

以巴衝突15日進入第9天，以國軍方持續要求約110萬北部加薩平民盡快往南撤離並在邊境部署重兵，打算升高對於哈瑪斯的打擊力道，雙方戰火恐進一步升級。自7日爆發以來，這場衝突已奪走至少3,600人性命。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）14日表示，以色列計畫擴大地面進攻之際，五角大廈已下令派遣第二個航母打擊群「艾森豪號」（繼福特號後）前往地中海東部，並調派戰機前往該區，以「嚇阻任何針對以色列的敵意行動或擴大衝突的意圖」。

美國戰艦無意涉入以巴衝突或參與以國軍事行動，主要目的是向力挺哈瑪斯的伊朗與黎巴嫩真主黨發出威懾訊號。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日也與沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）在沙國首都利雅德會面，希望阻止以巴衝突擴大。布林肯15日表示，此次會面「極具成效」。

中國外長王毅14日也與布林肯、沙國外交部長費瑟（Faisal bin Farha）通電話溝通此事。王毅對費瑟表示，以色列的行為已超越自衛範疇，應傾聽國際社會呼籲，停止對於加薩民眾的集體懲罰。中國願與沙國等國一同支持巴勒斯坦恢復民族權利的正義事業，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」正確軌道。