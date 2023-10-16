外資初評3檔IC設計 喊世芯3,270元天價

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外資Jefferies最新開啟台系IC設計服務產業基本面研究，看好AI與雲端服務提供商（CSP）需求加持，推升市場規模，加上台系業者樹立高進入門檻，一口氣初評三大指標股，世芯-KY、智原投資評等為「買進」，前者目標價高達3,270元，刷新外資圈新高；創意則為「中立」。

值得注意的是，Jefferies給予世芯-KY的推測合理股價不僅是外資看世芯-KY最高，也比外資圈賦予目前股王信驊的目標價都要高。

像是世芯-KY、智原、創意等領導級廠商目前合計市占率為40％，Jefferies推估，三大台廠2030年合計市占率將攀升到50％。儘管中間不排除出現新競爭者，但豐富的設計經驗、與關鍵晶圓代工廠的關係緊密等要素，為IC設計服務產業創造極高進入門檻。

世芯-KY近年積極降低地緣政治風險，2021年時，來自大陸營收占比高達8成，但目前已有6成以上營收來自美國客戶，而且主要專注在3、5奈米的尖端製程專案，估計未來幾年，美系客戶訂製的AI晶片將成為世芯-KY主要營收來源。

根據樂觀派外資所做財務模型，世芯-KY今年每股稅後純益（EPS）45.96元，連年呈爆發性增長腳步續強，2024年EPS為71.15元，2025年更是晉升每股大賺百元俱樂部，EPS飆上102.48元。

智原在成熟製程擁有強大的矽智財（IP）組合，大陸晶圓代工廠的需求極為強烈。此外，根據Jefferies所做產業調查，智原今年奪下兩個先進封裝專案，年底前將貢獻委託設計（NRE）營收，2025、2026年時可望送交製造。Jefferies對智原推測合理股價高達457元。

且智原目前來自IP貢獻營收比重約12％，比世芯-KY與創意都高，毛利率也能維持在40％～50％區間，因而獲得Jefferies高度青睞。