交通部長 王國材：陸客明年迎契機　兩岸有望全面復航

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疫情退去，觀光產業終於走過寒冬。交通部長王國材接受本報專訪時指出，預計12月中旬就可提前達陣今年設定的600萬旅客來台目標，明年更要翻倍衝刺1,200萬人次。至於何時解除陸客團客禁令？他斷言「明年有機會」，希望明年是個「新的開始」，屆時也會水到渠成全面恢復兩岸航點。

蔡政府的願景之一，就是讓台灣邁向觀光立國。對此，王國材很有信心表示，「今年600萬旅客來台目標一定會達標」，目前已突破440萬人，第四季將是觀光人潮最高峰，補足剩下160萬人次沒有問題，預計12月中旬就能達到設定目標。

對於外界關心陸客禁令是否影響來台旅客數量，王國材說，原本預估今年有100萬陸客來台，但目前判斷「今年要過來是不太可能」，缺口將由日韓、東南亞旅客補上，「陸客要到明年比較有機會」。

台灣的「門」已經開了

王國材期待明年大陸可以放下一些「考量」，畢竟台灣的「門」已經開了，應該要恢復兩岸正常交流，這也是一個「新的開始」。若明年陸客愈來愈多，將會形成正向循環，水到渠成之下，就會是時機全面恢復兩岸航點。

面對後疫情時代，全世界都在搶觀光客，王國材並不擔心，認為來台旅客持續增加，有信心明年恢復疫情前1,200萬旅客水準，「就算陸客沒來一樣是這個目標」。他也說，疫情前日韓、大陸、歐美和其他客源各占四分之一，疫後同樣會分散市場，不會過度仰賴陸客，日韓同樣是重點推廣國。

炒熱國旅也是個挑戰

實際上，除了在疫後吸引國際觀光客，如何炒熱國旅也是個挑戰。王國材認為，「國旅還是很熱」，但確實面臨到很多人寧願跑到國外遊玩的課題。他觀察，假日住房率平均6到7成，平日住房率僅假日一半，在收入考量下，旅宿業者往往提高尖峰房價去補離峰時段，就會造成惡性循環，導致國人覺得國旅「很貴」。

王國材透露，這部分已經跟業者在談，也已達成共識，解決方法跟未來如何跟國際旅客互補有關。隨著國際觀光客愈來愈多，他們不見得會選在假日住房，就可以補足離峰人潮不足問題，如此一來假日的房價就可適當調降。

「我對國旅還是很有信心的！」王國材說，台灣有山有海，日本只有一座富士山，我們超過三千公尺的高峰有逾260座；四面環島優勢，讓澎湖、金門等島嶼各有特色，離島旅遊不會輸東南亞聖地。因此目前沒有考慮繼續推動國旅補助，因為疫情後應該讓市場恢復原本供需，交通部立場是從旁協助，讓觀光景點增加吸引力。

談到甫於9月15日揭牌的觀光署，王國材說，希望新任署長周永暉可以發揮過去的專業，把國外招商經驗帶入，對新氣象很期待；另觀光署將擴大「三部二會」合作，與文化部、農業部、教育部、客委會及原民會等合作，推動不同主題旅遊及品牌合作，讓旅遊體驗有更豐富的內涵與符合時代脈動。按觀光署規劃，為強化地方觀光產業發展，將持續與17個觀光圈、地方政府及民間業者合作，落實在地經營，強化區域旅遊及觀光圈協力，透過「景區經濟學」，以微觀與宏觀的景區經營，成為帶動在地觀光產業鏈的火車頭。

王國材小檔案