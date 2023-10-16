人物側寫》蔡政府任內最久交長 最佳工具人 只盼大家安全回家

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2021年4月20日，行政院宣布交通部長一職由王國材接任。轉眼間，兩年半過去，如今王國材已經成為蔡英文任內最久交通部長。

「我希望讓大家都有一條安全回家的路！」這是王國材對他任內的期許，也是他任內最在意也最堅持的事情。

或許外界對於王國材沒那麼熟悉，但一定記得他在還路於民大遊行，一片噓聲和風雨中鞠躬道歉的身影，誓言要讓所有過馬路的人都不會受到安全威脅，令人為之動容。身段柔軟的他，被稱作交通部「最佳工具人」，交通大小事都等著他「拆彈」。

王國材是個徹徹底底的交通人，攤開他的學經歷，成大交管系學士念到交大運輸研究所博士；從鼎漢國際工程顧問公司董事長，一路當到高雄市政府交通局長、一卡通公司董事長，再到交通部政務次長和部長，期間還當過航發會、中華郵政、台灣港務公司和圓山大飯店董事長，包山包海，樣樣都由他「救火」，逾30年的交通生涯走得艱辛也走得踏實。

對於在交通部處理過最困難的事情，王國材笑著搖頭，並認為「所有的危機其實都是轉機」，他舉國道發生遊覽車火燒車事故後，所有車輛強制安裝GPS定位，徹底監督行車軌跡；太魯閣事故後，也促使台鐵進行組織調整，「陸海空太多運具，很容易出狀況，遇到就是做處理和改進。」王國材看似豁達，其實在他心中一直有個遺憾，那就是道安做得不夠好。

「如果當上交通部長就可以把路口改好，絕對義不容辭衝去！」王國材坦言，道安需要中央地方一起合作，過去他都要「拜託來拜託去」，成效很有限，無力感也很重，很難直接指揮各縣市長，現在推出道路交通安全基本法，將道安會報拉到行政院層級，期待是個好的開始，破除以往推動道安上的阻力。

採訪當天適逢颱風日，王國材詢問我們可不可以提早進行，因為他怕同仁太晚回家不安全。公務之餘卸下交通部長角色的他，其實就是個慈祥的阿公，擁有一顆溫柔且細膩的心。

談到未來的退休生活，王國材說，希望退休後好好含飴弄孫。他強調，自己一輩子都熱愛交通，認為這是在做功德，讓人準時回家，還能享受便利、安全的服務。而一路走來，他只堅持一件事，凡事以「專業」為考量，只要他可以決定的人事，專業絕對是第一要件，這也是他最驕傲的事情。