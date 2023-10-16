錢坑→金雞母 台鐵公司化 資產翻五倍

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台鐵公司明年1月1日掛牌，交通部長王國材看好土地開發，評估帳面資產8,000億元至少翻5倍達4兆元，預計2027年就能轉虧為盈，直言台鐵每塊地都是「金雞母」，全台240個車站都位處最精華地區，各地小站、倉庫及宿舍都要積極開發。

「台鐵公司化」是王國材任內的重大任務之一，經歷兩次重大事故，加上連年虧損，期許公司化讓台鐵脫離公部門體系，同時修法排除國有財產法對土開的限制，使未來台鐵彈性運作、回歸公司治理，衝刺資產開發，翻轉136歲台灣鐵路。

台鐵到年底既存短期債務預計達1,700億元，王國材強調，交通部將設立償債基金承接，公司化當日債務就歸零，財務改善員工才會有光榮感。

他分析，台鐵目前一年總收入285億元，其中，附業和土開收入是50億元，僅占17.5％，具有極大成長空間。以日本鐵路為例，許多路線在車站做旅館、商業大樓，附業收入占比都從40％起跳，甚至高達60％，超過本業。

王國材表示，在疫情前，台鐵每年虧損大約在50億元以下；而台鐵在只做便當和非常小規模的租金收入，一年就能有50億元進帳，若能翻倍至35％，光是財產土地開發收入就能彌補虧損，轉虧為盈的路並不會太遠，預計2027年就能達標。

王國材認為，不受國有財產法限制後，未來台鐵所有土地都可以開發。台鐵資產絕不僅是帳面上8,000億元，台鐵擁有非常好的基礎條件，但全台240個車站卻只有大型車站做開發，其他小站只做櫃位出租，甚至舊宿舍、倉庫都閒置，這些土地在開發業者眼裡，每一塊都是金雞母，若積極開發，未來資產至少能翻5倍，達到4兆元規模。

王國材強調，轉虧為盈不是口號，員工要有信心跟勇氣去面對挑戰。他回憶十年前推動「高雄公車處」變成「港都客運」民營化經驗，起先也經歷過工會抗爭，但轉型五年後就擺脫虧損負債，員工薪資福利都提升，期待這次台鐵公司化也能發揮當年的成功經驗。

惟他也坦言，台鐵員工數高達1.6萬人，是相當龐大系統，直到現在還是有許多爭議和雜音，公司化困難度確實比想像中還要困難太多了。

王國材喊話，絕不要只等待「公司化的那一剎那」，就認為一切就會變好，而是要逐漸調整為經營公司思維。對於許多員工對台鐵轉型感到悲觀，甚至打算提前退休，王國材認為應對未來有信心，現在放棄很可能之後會後悔，一旦公司有更好營運，薪資收入和獎金勢必會提高。

今年1到9月，台鐵便當銷量約652萬個，營收約5億1,820萬元。對於台鐵每到鐵路便當節都會推出創意的特色便當，王國材認為，既然民眾支持，台鐵可以延續作為固定產品推廣，不要只是在特定節日曇花一現。