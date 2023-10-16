交通部長王國材專訪》電動化→無碳化 交部新任務…推氫能公車

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為達2050淨零碳排，交通部主責「運具電動化及無碳化」。交通部長王國材進一步透露，近日接了「新任務」，將從電動化升級走向無碳化，力拚明年啟動氫能公車試辦，一旦成功，未來將廣泛運用在國道客運等長途運具及貨櫃車上。

交通部規劃，10月底前將完成並提出氫燃料電池大客車試辦運行計畫（草案）。該計畫將透過補助方式，由地方政府結合客運業者，試辦氫燃料電池大客車營運累績經驗，讓民眾瞭解並實際體驗氫燃料電池大客車服務運行，推廣未來政策接受度，並透過試辦運行計畫累積營運模式經驗，盤點與建置相關基礎設施。

王國材坦言，推動電動公車過程中，發現鋰電池有包括續航力和載重等問題，而現有技術上，氫能動力確實比電力更強、更有力，若要將國道客運和貨櫃車也走向無碳化，就需要用到氫能。

王國材說，9月接受國發會和經濟部委託的新任務，將開發氫能運具，前期以試辦氫能公車為主，預計明年上路，長期目標朝長途客運、貨車全面氫能或雙燃料，以因應國際趨勢。

在電動車推動成果方面，王國材強調，交通部在運具淨零計畫上做得相當完備，從2017年就開始推動電動公車籌備工作，並於2020至2022年啟動示範計畫，以2030年達到市區所有公車1.2萬輛全面電動化為目標。

截至今年8月，電動市區公車領牌數已達1,488輛，公路客運電動大客車領牌數也有29輛，共計1,517輛，預計今年底將完成核定補助至2,300輛。

而為持續推動運具淨零，交通部再申請「2030年客運車輛電動化推動計畫」已獲准，計畫年期從2024年至2030年，總經費共643億元。除了要達到市區公車、公務車全面電動化之外，也要衝刺國內電動機車、和電動車的市售比。

對於明年將延續電動車推動計畫，王國材表示相當有信心，預計2040年電動小客車與電動機車新車市售比達100％，到2050年，電動車等低碳車輛將成為道路上主流運輸工具。

王國材也提到，發展電動運具需要足夠的充電樁設備，2023到2024年編列9.8億「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，補助建置公共充電樁經費，其中慢充補助8萬元，快充最高達200萬元。截至8月，國內公共充電樁數量已有共8,536槍，其中包括慢充6,661槍及快充1,875槍。