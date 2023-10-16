交通部長王國材專訪》AI助攻 交通走向零事故

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AI助攻交通，交通部長王國材表示，交通部六年來已斥資近73億元，目前AI技術已廣泛運用在各類交通管理，盼未來擴及鐵道安全，並持續精進道安；同時他也指出，當AI技術運用到極致精準時，就是全面自動駕駛，一旦擺脫人為疏失的風險，就有機會在2050年實現零事故、零死亡願景。

交通部從2017年以來，共斥資72.87億元推動智慧運輸，投入在AI技術應用於交通管理、交通安全及基礎設施維護等領域。王國材說，AI確實是現階段運用非常廣泛的技術，交通部也早有察覺趨勢，從日常紅綠燈時間管制、路段人車流量的計算、車牌辨識準確度，以及路口安全管控等，都正在活用AI技術的輔助。

王國材指出，AI運用在交通管理，與人本交通相輔相成，透過技術提升避免事故、減少傷亡，讓交通更便利，期盼未來擴及台鐵的鐵路安全，提升軌道安全管控，例如透過AI巡軌比對縫隙大小，判斷是否會造成斷裂風險，或是精準辨識軌道上的物體，以輔助駕駛煞停。

關於道安的提升，王國材提到，由於行人穿越馬路沒辦法估計時間，若正好在路中央卻變換號誌，會有很高的碰撞風險，這時透過AI判斷路口仍有行人行走中，就可以把綠燈時間稍延長，提升路口安全輔助系統的運作；同時藉由科技執法準確判斷車輛有無違規。

王國材強調，當AI技術用到最極致的情況就是自動駕駛，透過攝影機和AI電腦，等於模擬人的眼睛跟腦，人看到紅燈、禁止通行、看到限速，若機器透過攝影機和AI也能做出精準的判斷，就有機會實現全人類都沒有交通事故的願景。

王國材說，國際普遍評估2050年是全世界可以實現自動駕駛、零死亡的時代，只要還是人類自駕就一定會有疏失風險，很難完全避免交通事故；唯有透過AI技術不斷提升，達到極致精準、純熟的判斷，就有機會看到交通零事故、零死亡的世界。

另外，技術進化得非常迅速，王國材認為當前最新的技術「生成式AI」，例如chatGPT已可以取代部分的腦力，雖然有一定危險性，但謹慎善用之下，必能提升智慧運輸和交通管理效能。