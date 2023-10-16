郭水義：中華電三路衝刺ESG

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華電信推動ESG的積極作為

中華電信三大面向推動ESG，董事長郭水義接受本報專訪表示，從採購綠電等再生能源的短約、長約等購電計畫，購買電動車以全面汰換逾5,000輛工程車及公務車，以及透過加入IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）組織建構全光化傳輸網路等積極作為落實淨零目標，內部推估2030年之前，投資將達數百億元規模。

「環境面始終是首要之重，需率先推動」，郭水義表示，再生能源採購量2023年預估會再投資購買6,900萬度綠電，且一次採買五年即3億4,500萬度。未來還會尋求更長期的企業購電合約，可能長達15年、20年，現正準備中，郭水義強調，「中華電信購電規模將跨出一大步」。

根據國家再生能源憑證中心「直轉供憑證成交紀錄」最新統計，國內市場除台積電為最大綠電購電大戶之外，中華電信逾5.16萬張憑證成交，僅次於台積電。

中華電信每一年用電規模達15億度電，然科技基礎減碳有成，今年通過SBTI認證、目標2030年碳排減半，接下來將積極申請2050年淨零SBTI認證，郭水義強調，認證代表承諾，加入RE100聯盟同時，中華電信也以具體行動投資購買再生能源，從減碳路徑來看，2030年之前，再生能源採購規模絕對超過百億元。

未來具體行動還包括，中華電信現有公務車及工程車合計6,000多輛優先汰換5,000多輛，2027年之前持續四～五年逐步分批汰換，目標2028年若後續有購買工程車計畫，都會以採購電動車為主，整體採購全新電動車估將投資70多億元。郭水義上任後，率先把董、總座車改成電動車，從「頭」做起，以身作則。

中華電信前幾年加入由日本電信電話（NTT）倡議推動「超越5G」的次世代光通訊網路「IOWN」組織，為全光化傳輸網路舖路邁前一大步，郭水義透露，中華電與NTT、微軟、Intel等美日IT大廠所共同合作推動的全光化傳輸網路，將走出實驗室、可視為近期的一大突破，未來真正發揮提升效能的效用後，傳輸過程的耗電量將大幅減少，能效提升100倍，傳輸容量可提升125倍，延遲縮小為原來的1／200。

透過多元多面向推動，中華電信在ESG領域繳出好成績，上半年重新進入道瓊世界市場指數，SMP Global永續年鑑分數在ESG名列全球前百分之五。MSCI ESG評等亦提升至AA等級，未來努力往AAA努力，向台積電看齊。

另外中華電信今年5月加入RE100倡議，正式採購再生能能源量，7月通過SBTi科學基礎減碳目標1.5度C的審查、2030年減半。亦入榜《富比士》「2022全球女性友善公司」排名，成為台灣受評企業第一名。