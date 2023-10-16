淨零達陣 靠科技減碳＋再生能源

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中華電信運用「科技減碳」與「使用再生能源」兩大策略，具體承諾2040年全面使用再生能源，2050年前達成淨零排放。

在「科技減碳」部分，中華電信董事長郭水義表示，中華電信積極將電話交換網路（PSTN）IP化，採用集中式無線接取網路（C-RAN）架構機房，其中，C-RAN機房應該是全球少數率先導入的電信業者，透過將固網、行網串接一起，再將行動基地台端的基礎射頻BBU放到中央機房，達到大量減少冷氣使用量並大量省電效果。

另外，中華電信推動IDC機房提升能源、降低能耗，以及正規畫預定2024年上半年進行3G網路汰停，由於3G基地台數量龐大且設備相對耗能，3G汰停後將節省大量電力。推動IOWN全光化傳輸網路也科技減碳很重要的另一項作為。

自建電廠雖不無小補，中華電信近年亦有投入，但規模不算大，能提供的容量亦有限，而儘管中華電信全省擁有409公頃土地，但目前仍朝多元活化方向開發，並未將太陽能電廠列為土地活化的發展主軸，因此，中華電信自建電廠的發電量並不大，反而近年積極扮演「賦能」角色，包括與台電合作、於彰濱工業區設置台灣單一最大地面型太陽能電廠，占地140公頃、裝置容量100MW。

中華電信及資拓宏宇日前攜手傑傅公司共同成立綠電交易平台，郭水義認為，綠電交易平台是件有意義的事，重要的是必須廣為大家使用才是重點。