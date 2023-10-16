重視生物多樣性 率先倡議NPI、NND

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中華電信重視生物多樣性，率先承諾於2030年達成生物多樣性的淨正向影響（Net Positive Impact, NPI）與實現無淨毀林（No Net Deforestation, NND）目標。

「NPI及NND都是中華電信刻正重視並積極推動的事，所以每年都要做必要的投資」，中華電信董事長郭水義表示，包括基地台及纜線布放的位址，是否影響動物棲息地，身為電信龍頭，中華電信投資偏鄉及偏遠離島電信基礎設施相對競業大許多，中華電信不只投資大，且承諾不影響生物棲息，避免各種毀林活動，並進一步推動林地復育，落實聯合國《2020年後全球生物多樣性框架》，以達成2030年「扭轉生物多樣性流失」里程碑與2050年「人與自然和諧共存願景」。

為激勵全體員工積極推動ESG，中華電信內部成立了永續委員會，並依照ESG分成四個工作小組，分別由四位執行副總扛起ESG任務目標，ESG並與主管薪酬連動，郭水義上任後更強調永續發展及數位轉型議題，未來高階主管，不只要求財務績效表現，推展業務過程更要求積極與ESG績效做連結。

中華電信已發行35億元永續發展債，未來是否進一步發行永續債？郭水義說「應該不會」，當時發債一來響應政府推動永續，二來當時利率低，希望預備一些資金進行策略性投資。郭水義強調，重點不在較勁誰發的永續債多寡，而應從責任投資角度，吸引更多ESG股東投資中華電信才是更重要的事，中華電信未來將透過ESG作為，積極推動公司成長及永續，吸引更多認同ESG作為的投資人成為中華電信股東。