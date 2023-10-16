美升息效應 境外金融中心獲利 全衰退

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三大金融境外中心獲利

受美升息影響，境外金融中心獲利全衰退，根據金管會統計，前八月銀行、證券、保險三大境外中心稅前盈餘13.2億美元，較去年同期衰退23％，其中證券國際業務分公司（OSU）虧損擴大，保險國際業務分公司（OIU）年減逾7成。因美國11月還有升息機會，美元續強效應，三大境外金融中心今年獲利估衰退，且將是連三年衰退。

「金融三O」因國際金融業務分行（OBU）開放較早、業務成熟，獲利最高，共有59家銀行承作OBU，包含36家國銀及23家外銀。至8月底稅前盈餘為新台幣427.8億元，以8月底台銀匯率結算價換算約合13.4億美元，年減3.6億美元或21.4％。

其中，截至今年8月底止，OBU存款總額達新台幣3兆6,081億元，年增797億元或2.3％；放款餘額降至新台幣2兆2,625億元，年減1,550億元或6.4％。

銀行局分析，OBU獲利衰退主要有兩因素，一是因美國升息，美元利率上揚，OBU向總行拆借的資金成本增加，二是國際金融情勢不穩，OBU手續費淨收益出現下滑。

「金融三O」中唯一虧損的是證券OSU，18家辦理OSU的證券商，前八月稅前虧損2,304萬美元，去年前八月也虧損602萬美元，但今年虧損幅度大於去年。證期局指出，主要是美升息後利率高，券商用債券附買回交易（RP）承作，資金成本因利率上升而墊高，導致獲利大減。

14家保險業OIU，前八月稅前盈餘411萬美元，主要來自壽險貢獻489萬美元，產險、再保虧損62萬美元、16萬美元，整體OIU獲利年減1,225萬美元或75％。保險局表示，產險及再保虧損，主要是氣候變遷，全球巨災損失幅度與頻率增，不只產險業的理賠大，再保承作也偏向保守。壽險業OIU雖有獲利，但也因美元升息關係，影響獲利表現。

前八月三大境外金融中心稅前盈餘13.2億美元，年減3.9億美元或23％，且是從2021年就開始衰退，去年也只賺22.9億美元，預期在趨勢未變情況下，今年恐賺不如去年。

三大境外金融中心從2021年開始衰退，主要因新冠肺炎加上聯準會縮減購債規模，稅前盈餘32.9億美元、年減13％；2022年因股債崩跌、邊境控管等兩大利空，僅賺22.9億美元、年減30.5％，至少為五年來最大減幅。