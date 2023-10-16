銀行通路賣保單 恐掉17年新低

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美國聯準會（Fed）維持政策利率高檔，但保單升息未如保戶預期，加上投資型保單禁令上路，銀行轉賣美債，造成資金排擠，銀行銷售保單銳減，9月銀行通路貢獻壽險新契約保費不到200億元，累積前九月僅1,878億元，今年銀行通路銷售不僅不到3,000億元，更可能創2007年以來的17年新低。

9月壽險新契約保費收入436億元，年減126億元或22％，其中銀行通路貢獻193億元，年減27％，為五個月新低；壽險業務員大軍貢獻172億元，年減24％，也創下2009年5月以來的14年新低。

銀行通路過往多以銷售投資型保單、利變型保單為主力，但今年以來宣告利率調升幅度不如保戶的預期，加上投資型保單禁令市場需要時間適應，今年前九個月銀行賣保單單月多只有200億元，其中有三個月不到200億元，前九月累積僅1,878億元，相較去年同期3,267億元，年減1,386億元或43％，預期今年難破3,000億元，更可能低於2007年的2,587億元。

壽險業務員大軍9月因投資型保單禁令，銷售出現下滑，僅貢獻172億元，但在6月、7月投資型保單新制前的搶購潮戰力大增，連兩個月單月貢獻逾400億元，累積前九月壽險業務員貢獻達2,508億元，年增244億元或11％，估今年有望超過3,000億元。

以占比來看，9月份因業務員大軍銷售貢獻下降較多，銀行通路占比回升到44％，為去年10月以來的12個月新高，但還未回到過往常態的5成～6成。

9月業務員占比下降到39％，但累積前九月貢獻仍最大，銷售占比提高到49％，銀行通路僅有37％，估銀行通路今年整年占比難回升到40％以上，將是2008年以來新低。

銀行通路對壽險新契約保費貢獻度，在2009年一舉突破50％，且直接拉上63％，之後歷經多年，占比都位在5成以上，也成為壽險新契約業績的最大通路，在各壽險公司的業績排名上，更一直扮演關鍵的角色。但銀行通路銷售保單力道，從去年10月開始反轉，甚至每月僅賣出約200億元新保單，尤其在去年12月時，更滑落到只有168億元的近年來最低水準。

影響所及，部分以投資型保單為主的外商壽險，從去年開始進行銷售通路調整，改將通路的重心轉往傳統的保經代，再加上各壽險公司自家的業務員通路，今年前九月合計傳統壽險業務員銷售新保單的占比約達63.6％。若第四季的趨勢仍延續未變，全年的占比將在6成之上，也將創2008年以來的新高水準。