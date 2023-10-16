去年全年僅賣出3張保單 壽險OIU回神 前八月賣8張

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去年僅賣出3張保單的壽險國際保險分公司（OIU），今年走出谷底，前八月賣8張保單，主要是新冠疫情管制已解除，國境開放後境外人士可入境簽署保單，但美國大舉升息，保單升息卻不如預期，加上「主力大戶」陸客仍未開放全面來台，OIU銷售還未回到疫情前的水準。

壽險針對境外客戶開設的OIU，今年前八月賣出8張保單，新契約保費353.2萬美元，相較去年同期只賣出2張保單，件數與保費收入高於去年同期，保費收入年增近3倍。

去年第四季因為壽險OIU有躉繳大單進帳，雖然全年僅賣出3張保單，但新契約保費達590.3萬美元，比今年前八月賣出8張保單的保費收入還高，與2021年相比的年增也達66％。

壽險OIU過去曾紅極一時，在2015年開放後，九家壽險搶攻OIU市場，提供較高宣告利率等給境外人士，尤其是主力客戶多為陸客，最高峰在2017年，新契約保費高達1.7億美元，主要是「台版肥咖條款」（CRS）上路前，吸引高資產客戶轉進OIU保單，後來因陸客來台減少、洗錢防制趨嚴影響，OIU保費收入在2018年開始衰退，當年已陸續有壽險業者停售OIU保單。

2020年新冠疫情爆發，國境管制下，境外人士無法入境簽署保單，壽險OIU幾乎跌至谷底，只剩下一家壽險公司苦撐，2021年、2022年各只賣出4張、3張保單，新契約保費收入198.5萬美元、590.3萬美元。今年前八月已賣出8張保單，顯示壽險OIU似乎稍有「回神」，但相較於2020年賣出21張保單、新契約保費1,732萬美元，OIU還未能回到先前的水準。