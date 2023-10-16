掌握AI時代的就業技能

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生成式人工智慧（AI）快速發展，預期未來將大量取代人類的工作機會，特別是行政類型與制式類型的工作，例如：客服人員、收銀人員、會計人員、文件處理人員、工廠產線工人、快遞人員、租車司機等職缺；然而隨著各項新興科技的應用，工作型態發生轉變，間接也會新增多種職缺，所以其實毋須悲觀看待就業問題，只要掌握關鍵技能，必能在AI時代中脫穎而出。

世界經濟論壇（WEF）出版的「2023未來工作報告」顯示：未來五年內，在資訊系統強大運算能力的支援下，大部分企業與組織將會採用新興科技來推動數位轉型，主要的發展趨勢可歸納為以下四點：

1、採用雲端運算架構、以平台化的應用系統來整合精簡業務運作流程。

2、應用大數據分析與AI協作，使業務營運智慧化。

3、強化電子商務來提升產品銷售與跨境服務。

4、重視環境管理技術，實現企業永續發展理念，並符合環境、社會和治理（ESG）之標準。

在這些重點發展的變革下，新興的人才技能需求將會逐步浮現，除了核心的數據分析、AI、雲端運算、ESG外，配套支援的資訊安全、物聯網、虛擬/擴增實境（VR/AR）、數位行銷等技能也相當受到重視。因此青年可朝著培養以下重點方向的技能，提升個人的就業競爭力：

1、數據分析

數據分析是推動商業智慧化的重要技術，可用於協助組織改進決策流程、理解及預測客戶行為，並提升整體營運績效。典型的數據分析方式有工具分析、程式分析、網路爬蟲、機器學習、網站流量分析等，AI則可視為數據分析相關的進階應用。有志者可透過參加相關職訓課程培養技能、甚至獲取專業證照，成為數據分析師、資料科學家、機器學習工程師、AI提示工程師等。

2、雲端運算

許多企業會將原有集中式系統與資料逐步移轉至雲端架構，以提高安全性、降低營運成本並投資更具創新性技術，因此對相關人才有迫切需求，包含系統架構、程式開發、資料庫管理等專長，學校及職訓機構皆有許多相關培訓課程，擁有專業證照如AWS雲端架構師等更具加分效果。

3、資訊安全

隨著企業營運數位化並採用開放架構後，資料外洩與網路攻擊等資訊安全議題已益形重要，相關人才也備受重視，擁有專業證照更可在就業市場保有競爭優勢，典型的證照有Security+、CEH、CISSP等。

4、使用者體驗（UX）

隨著數位分身（Digital Twin）系統與戰情室系統等不斷普及化，使用者體驗（了解使用者的行為、並設計有吸引力且易使用的界面）變得越來越重要，甚至許多企業認為這是員工的核心技能。有志者可積極參加UX、VR/AR等課程以培養技能、獲取證照，甚至創建作品集來做個人應徵展示。

5、數位行銷

以消費分析、網站行銷、網路廣告、社群經營等方式從事數位化的行銷工作，已成為現代的重要商業模式之一，人才需求量大增，非常適合不想從事技術工作者，透過培養各種數位行銷技能，亦可保有本身就業競爭優勢。

6、永續管理

隨著全球氣候變遷日益嚴重，企業開始重視節能減碳與永續發展的議題，ESG永續管理相關人才的需求也因此暴增，典型的技能專長包括：產品碳足跡查證、組織溫室氣體盤查、能源管理系統、永續報告書等。目前已有許多民間職訓相關課程，可擇優參訓並考取相關證照，以投入永續管理的行列。