基金收益平準金 規範學問大

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最近有不少高息ETF的受益人都開心極了，因為拿到的息值比過去要高，比預期還要好，連ETF達人都很開心地在FB讚嘆連連。一般高息ETF受益人只管有沒有配息、配多少息，當然更不清楚什麼「基金收益平準金」。

更何況有些投資人買高息ETF並不見得是真的為存股，在台股行情好時，除息之後，幾天就填息了，短線投資人只是想「賺個息值就走」，誰在管息值來自何處，甚至大部份的投資人都不太懂什麼是「基金收益平準金」。當然壓根不知道基金業者還可以運用「收益平準金」拉高配息率，吸引投資人買進。因此，不得不佩服先知者投訴，讓主管機關趕快為這一股快走調的ETF「高配息風」踩煞車。

台灣證券交易所、櫃買中心為使投資人更即時獲得收益分配組成資訊，決定自今年11月1日起，發行人於第二階段公告收益分配時，除了揭露原有之收益分配預估總額外，另外，還會增加配息成分中資本利得、收益平準金等各項目占比資訊，以利投資人進行投資決策。

但證券界人士認為，「立意雖佳、效果待觀察。」因為投資人只在乎會不會賺錢，「會賺錢的標的就是好標的」，沒有太多投資人會去管基金公司配息從那裡來。

「基金收益平準金」出現即是為基金公司避免高息ETF在除息前大量申購、導致基金配息率被稀釋，影響既有受益者配息的機制，以緩解配息金額受規模成長而被稀釋，至於目前有投信業者收益平準金衝高配息率遭詬病，又讓該制度走偏了，導正有其必要，但要如何拿捏得剛剛好，學問大。